世界盃2026│麥巴比射失12碼 夏蘭特仗義力撐「等太耐先主射」

法國皇牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)雖然於世界盃8強貢獻1球1助攻，領軍2:0擊敗摩洛哥入準決賽，但他在上半場曾射失12碼，一度失威。正與他競爭世盃金靴獎的挪威神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，懶理兩人之間的競爭關係，直言「真的等太耐才主射」。前曼聯隊長堅尼亦指射12碼的壓力非常大，等太久不公平。

等待3分12秒才主射

麥巴比於上半場24分31秒於禁區內被摩洛哥守將馬沙拉奧踢跌，球證泰路直指12碼點。這名法國鋒將確認獲得極刑後一直待待，然而VAR花了頗長時間檢查判決是否正確，加上泰路之後又要求他重新擺放皮球，擾攘多時才主射，前後總共等待了3分12秒，麥巴比最終射失。

夏蘭特仗義力撐

此子賽後不滿道：「我的12碼射得不好，但那時很複雜。當時出現了一些混亂，球證告訴我是點球，我準備好，然後他又過來告訴我可能不是12碼。我被分散了注意力，我之前從未遇過這情況。」目前累積7球在射手榜排第3位的艾寧夏蘭特，懶理金靴之爭仗義力撐他：「要等5分鐘才能主射12碼，實在太耐了。」

夏蘭特仗義發聲。網上截圖

堅尼指等咁耐有利門將

前曼聯隊長堅尼亦為麥巴比抱不平：「我知道他們都是世界級球員，但這確實不公平，因為這是一個壓力很大的時刻。對前鋒來說，時間就是敵人，在12碼點等得太耐，就是把優勢重新給門將，這做法不對。」