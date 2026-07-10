世界盃2026｜麥巴比、迪比利成世盃史上最強拍檔 攜手炮製6球共轟13球

法國前鋒組合基利安麥巴比（Kylian Mbappe）和奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），在 16 強 2:0淘汰摩洛哥各建一功，今屆分別已攻入8球和5球，成為自 2002 年巴西傳奇「2R」朗拿度(Ronaldo)與李華度(Rivaldo)後，首個於單屆世界盃各自都攻入5球或以上的前鋒組合。同時，兩人攜手炮製6個入球，更成為世盃史上最強拍檔。

追平 02 巴西2R神蹟

這對高盧雄雞前鋒組合今屆合共轟入13球，平了 1966 年世盃以來前鋒拍檔最高的入球數字。更驚人的是，兩人在今屆世界盃累計合作炮製了6個入球，已經超越了1974世盃波蘭的拉圖(Grzegorz Lato)、沙馬治(Andrzej Szarmach)組合，及2002世盃德國傳奇拍檔高路斯(Miroslav Klose )、波歷克(Michael Ballack )，成為自1966年有數據統計以來，世界盃歷史上「最強二人組」！

大爆麥巴比妙計助攻 迪比利：他叫我留守中路等反擊

今仗射入鎖定 2:0 勝局關鍵球的迪比利，賽後大讚隊長麥巴比的戰術眼光：「在我的進球前，麥巴比告訴我：『留在中路，我們定會有反擊機會。』隨後他進行了精妙跑位，強行拉開對方防守空間，讓我獲得起腳空檔。」迪比利特別力撐射失 12 碼的麥巴比，直指這位 27 歲隊長發揮了完美的領袖作用。

三屆殺入四強 迪比利：要腳踏實地爭冠

順利殺入四強後，法國距離世界冠軍僅差兩勝。迪比利表示：「我們連續三屆世界盃打入四強，這太不可思議。但現在我們必須重返人間（腳踏實地），保持高度專注去爭奪最後的冠軍！」