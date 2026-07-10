Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜摩洛哥門將保奴承認技不如人 守將艾奧瓦迪向國民致歉

足球世界
更新時間：12:59 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:59 2026-07-10 HKT

摩洛哥於世界盃8強遭法國淘汰出局，未能複製上屆躋身4強的神奇話！雖然抱憾出局，但摩洛哥眾將賽後展現出極佳風度。從門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）到多名年輕新星，均在賽後大方承認「技不如人」，同時向球迷致歉，並誓言要以今屆累積的寶貴財富為基礎，在四年後由摩洛哥、西班牙、萄牙牙聯合主辦的世界盃中，於家門口捲土重來再創輝煌 ！

門將保奴大方認輸 盛讚新星拼盡所有

摩洛哥今仗在場上面對法國的強大攻勢，雖然奮力死守，但最終仍未能重溫上屆殺入四強的美夢 。完場後，撲出麥巴比12碼的門將保奴大方地向勝方致敬 ：「球員們在今屆已經踢出了極高水平，這絕對不容易。我們有一些新加入的球員，他們為球隊付出了全部，我想祝賀他們。今天的比賽並不輕鬆，我們必須承認，法國實力確實比我們更強，這是事實。我們必須向前看，糾正錯誤，延續國家隊近年來的上升勢頭。」

向國民致歉 誓言四年後主場「接過榮耀」

與此同時，後衛艾奧瓦迪（Zakaria El Ouahdi）向全國人民致歉：「我想向所有摩洛哥人民致歉。不論結果如何，都感恩。下屆世界盃即將來到摩洛哥，我們會接過這份榮耀。」前鋒基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）亦附和表示，球隊必須延續今屆展現的拼搏態度，力求在下屆取得更大突破 。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
16小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
4小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
23小時前
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
2小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告
突發
7小時前
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
影視圈
5小時前
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
足球世界
8小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
2026-07-09 12:53 HKT