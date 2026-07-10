世界盃2026｜摩洛哥門將保奴承認技不如人 守將艾奧瓦迪向國民致歉

摩洛哥於世界盃8強遭法國淘汰出局，未能複製上屆躋身4強的神奇話！雖然抱憾出局，但摩洛哥眾將賽後展現出極佳風度。從門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）到多名年輕新星，均在賽後大方承認「技不如人」，同時向球迷致歉，並誓言要以今屆累積的寶貴財富為基礎，在四年後由摩洛哥、西班牙、萄牙牙聯合主辦的世界盃中，於家門口捲土重來再創輝煌 ！

門將保奴大方認輸 盛讚新星拼盡所有

摩洛哥今仗在場上面對法國的強大攻勢，雖然奮力死守，但最終仍未能重溫上屆殺入四強的美夢 。完場後，撲出麥巴比12碼的門將保奴大方地向勝方致敬 ：「球員們在今屆已經踢出了極高水平，這絕對不容易。我們有一些新加入的球員，他們為球隊付出了全部，我想祝賀他們。今天的比賽並不輕鬆，我們必須承認，法國實力確實比我們更強，這是事實。我們必須向前看，糾正錯誤，延續國家隊近年來的上升勢頭。」

向國民致歉 誓言四年後主場「接過榮耀」

與此同時，後衛艾奧瓦迪（Zakaria El Ouahdi）向全國人民致歉：「我想向所有摩洛哥人民致歉。不論結果如何，都感恩。下屆世界盃即將來到摩洛哥，我們會接過這份榮耀。」前鋒基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）亦附和表示，球隊必須延續今屆展現的拼搏態度，力求在下屆取得更大突破 。