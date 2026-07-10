世界盃2026｜英格蘭壞消息不斷 繼昆沙停賽後再傳賴斯因病缺席訓練

世界盃進入8強階段，英格蘭將會在周日深夜對上挪威，然而賽前「三獅軍團」卻壞消息不斷，除了昆沙因上場領紅而要停賽外，據外媒報道更指中場核心迪格蘭賴斯因感染病毒，已被隔離和缺席訓練，令人擔心英格蘭的表現會否受到影響。

英格蘭再傳惡耗 賴斯傳患病已缺席訓練數日

英格蘭最近「行衰運」，先有上場領紅遭逐的右閘昆沙，英足總就紅牌上訴遭拒外，在周日上演的8強對挪威需要停賽外，更要追加停賽多一場，意味若英格蘭成功晉身4強昆沙亦要多等一場先可以復出，在列斯占士復出不樂觀下，令「三獅軍團」大鬧右閘荒。

然而「屋漏偏逢連夜雨」，據《每日郵報》報道指英格蘭陣中中場核心賴斯亦感染病毒，球隊為避免其他球員遭感染亦已將他隔離，賴斯目前已缺席2日的訓練，而這位大將原本就已受腰部和腿部的傷勢影響，如今再遇病情令人憂心他在對挪威一戰中的表現會否受到影響。

但也不只是英格蘭受球員生病影響，對手挪威亦面臨同樣狀況，門將尼蘭亦證實隊內確實有人生病，並指隊醫「非常忙碌」，今屆美加墨世界盃因橫跨多地，令球隊舟車勞動下令球員的健康大打折扣。

