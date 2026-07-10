世界盃2026｜無懼四強硬撼西班牙或比利時 麥巴比霸氣宣戰：「唯有贏波，才能讓我們真正放鬆！」

法國在世界盃八強淘汰摩洛哥，連續三屆殺入四強。今仗經歷了「12碼宴客」再將功補過首開紀錄的法國隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe），賽後展現出極強的爭冠決心與霸氣。他在接受法國媒體訪問時拒絕因為晉級而沾沾自喜，更霸氣宣告球隊目前絕對不能鬆懈，直言：「唯有不斷贏波，才是我們唯一可以放鬆的方式！」

拒絕得意忘形 麥巴比：我們深知前路更加艱難

麥巴比賽後被問到法國隊是否正帶著「必勝的使命感」在踢球，他冷靜地回應道：「我不知道能不能用『使命』來形容，這只是一個簡單的說法。但我認為大家都非常清楚，我們唯一能夠讓自己稍微放鬆、鬆懈下來的方法，就是贏波！」

這位 27 歲的超級巨星強調，球隊絕不會因為打入四強而得意忘形：「我們成功晉級準決賽，當然感到非常高興。但我們深知未來的路還很長，接下來要面對的挑戰將會比現在艱難百倍。不過，我們已經準備好了。」

麥總霸氣宣戰：四強無懼任何對手

法國將於下周二移師德州阿靈頓在四強戰中迎戰「狂牛軍團」西班牙對「歐洲紅魔」比利時之勝方。面對接下來的超級硬仗，麥巴比霸氣十足地向對手宣戰：「我們已經準備好迎接任何挑戰，面對任何對手我們都無所畏懼！現在我們會好好休養生息，明天靜靜地坐下來看比賽，看看我們四強的對手到底是誰。」

報平安稱腳踝撞傷無大礙

此外，麥巴比在比賽末段因腳踝受到撞擊，被主帥換下，改由馬迪達（Jean-Philippe Mateta）入替，一度引起球迷擔憂。麥巴比賽後親自大派定心丸：「我很好。我的腳踝確實挨了一下撞擊，但完全沒有大礙。當時我認為馬迪達比我準備得更充分去應付最後 15 分鐘的高強度比賽，所以我選擇了退下火線。」