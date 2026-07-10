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世界盃2026｜迪甘斯狂轟 VAR 磨爛蓆 連累麥巴比射失12碼

足球世界
更新時間：09:57 2026-07-10 HKT
發佈時間：09:57 2026-07-10 HKT

法國在世界盃8強以 2:0 擊敗摩洛哥，連續三屆闖入4強。然而，賽後法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）對上半場一次離奇的VAR判決極度憤怒。他公開炮轟裁判組及VAR效率低下，在判罰 12 碼後拖延足足 3 分鐘才准許基利安麥巴比（Kylian Mbappe）射門，直接干擾了這位射手的節奏，導致極刑最終被摩洛哥門將耶辛尼保奴(Yassine Bounou)撲出。

VAR 雙重審查 麥巴比乾等 3 分鐘

上半場，法國獲得12碼，麥巴比早已在12碼點準備就緒。然而，阿根廷籍球證在VAR提示下，竟然進行了長達兩次、耗時超過 3 分鐘的「雙重審查」。最終在節奏被打亂下，麥巴比射出的極刑被保奴撲出，而挪威神鋒夏蘭特亦在社交網聲援，直指「拖延太長」。
迪甘斯賽後完全贊同夏蘭特的看法：「當時 VAR 進行了兩次審查，拖延了2到3分鐘，我不知道發生了什麼事。麥巴比早已準備就緒，在大賽的緊繃氣氛下乾等3分鐘，這絕對不是容易應對的局面！」

麥巴比下半場轟世盃第20球救主

幸好，麥巴比並未被風波擊垮。下半場他於禁區邊緣勁射破網，攻入個人世界盃第20球兼今屆第8球；與阿根廷前鋒美斯並列神射手榜首位。隨後隊友奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)再下一城，協助法國以2:0鎖定勝局。

世界盃淘汰賽晉級圖

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