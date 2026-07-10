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體壇早報｜法國連續3屆入4強 昆沙停賽兩場 夏蘭特籲記者向英格蘭施壓

足球世界
更新時間：08:03 2026-07-10 HKT
發佈時間：08:03 2026-07-10 HKT

世界盃8強展開，法國憑麥巴比和奧士文尼丹比利各建一功，以2：0擊敗摩洛哥，連續3屆晉身4強。法國的對手將是西班牙和比利時的勝方。至於英格蘭將於8強面對挪威，但右閘昆沙上場領紅被FIFA罰停賽兩場，哈利列納嘲諷指「應請首相打電話給FIFA」。至於挪威的夏蘭特開玩笑，呼籲記者盡量向英格蘭球員施壓。

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