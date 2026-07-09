世界盃2026｜英格蘭硬撼挪威 阿根廷對瑞士 夏蘭特卡尼美斯爭做神射手 一文睇清8強前瞻賽程及直播資訊

美加墨世界盃8強戰今晚正式拉開戰幔！爭標大熱法國將會打頭陣，迎戰摩洛哥為1/4決賽揭開序幕；而西班牙則於周六（11日）凌晨硬撼比利時。至於周日（12日）的賽程更是「戲肉」所在，屆時將上演一日雙賽，先有挪威火併英格蘭合演矚目大戰，隨後阿根廷將會惡鬥瑞士爭奪四強席位。為方便球迷捱夜觀戰，本報特別整理了8強的全面賽程及電視直播資訊，與大家一起見證四強誕生！

法國 vs 摩洛哥

比賽地點：美國波士頓

比賽時間（香港時間）：7月10日凌晨4點

直播資訊：Viu99、Now616、618

賽事前瞻：法國、摩洛哥上演去屆4強翻版

世界盃8強戰賽事7月10日展開，打頭陣是法國對摩洛哥，重演上屆世盃4強翻版，當時高盧雄雞贏2:0入決賽，可惜最終不敵阿根廷未能衛冕，今仗矢志再過一關，其隊長兼攻擊皇牌基利安麥巴比亦要為世盃金靴獎而戰。而摩洛哥上屆最終取得第4名，面對法國力圖報復。

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手6次，法國取得4勝，摩洛哥取得1勝，兩隊1次打和。

法國晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

05/07 16強 1:0 勝 巴拉圭

01/07 32強 3:0 勝 瑞典

27/06 分組賽 4:1 勝 挪威

23/06 分組賽 3:0 勝 伊拉克

17/06 分組賽 3:1 勝 塞內加爾

摩洛哥晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

05/07 16強 3:0 勝 加拿大

30/06 32強 (3)1:1(2) 勝 荷蘭

25/06 分組賽 4:2 勝 海地

20/06 分組賽 1:0 勝 蘇格蘭

14/06 分組賽 1:1 和 巴西

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭

後衛：祖利斯古迪、烏柏美卡奴、威廉沙利巴、盧卡斯迪治尼

中場：古亞迪奧干尼、拉比奧特

前鋒：米高奧利斯、奧士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麥巴比

法國預計出場陣容。星島圖片

摩洛哥預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：耶辛尼保奴

後衛：夏基美、伊沙迪奧普、哈爾夏、馬沙拉奧

中場：保亞迪、艾拿奧爾、奧拿希、艾簡奴斯

前鋒：巴謙戴亞斯、蘇菲安尼拉希美

摩洛哥預計出場陣容。星島圖片

西班牙 vs 比利時

比賽地點：美國洛杉磯

比賽時間(香港時間)：7月11日凌晨3點

直播資訊：Now616、618、688

賽事前瞻：西班牙再演歐洲內訌

作為應屆歐洲國家盃盟主，狂牛在今屆賽事被寄予厚望，最終他們在32強和16強順利連挫另外兩支同樣來自歐洲的球隊，上圈1:0擊敗西班牙有驚無險，論實力高於比利時。後者在分組賽演出令人失望，但晉級後越踢越好，32強奇蹟反勝塞內加爾，上圈則技術性擊敗美國，對狂牛並非沒有機會。

7月11日世界盃8強會上演西班牙對比利時。法新社

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手22次，西班牙取得其中12次勝利，比利時取得其中5次勝利，兩隊5次打和。

西班牙晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

07/07 16強 1:0 勝 葡萄牙

03/07 32強 3:0 勝 奧地利

27/06 分組賽 1:0 勝 烏拉圭

22/06 分組賽 4:0 勝 沙特阿拉伯

16/06 分組賽 0:0 和 佛得角

比利時晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

07/07 16強 4:1 勝 美國

02/07 32強 3:2 勝 塞內加爾

27/06 分組賽 5:1 勝 新西蘭

22/06 分組賽 0:0 和 伊朗

16/06 分組賽 1:1 和 埃及

西班牙預計出場​​陣容（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙

後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪

前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片



比利時預計出場陣容（4-3-3）

門將：高圖爾斯

後衛：麥捷尼、迪古柏、卡斯泰尼、尼敦尼葛

中場：泰利文斯、雲拿根、尼高拉斯拉斯堅

前鋒：李安度杜沙特、謝利美杜古、基迪拿尼

比利時預計出場陣容。星島圖片

挪威 vs 英格蘭

比賽地點：美國邁亞密

比賽時間(香港時間)：7月12日凌晨5點

直播資訊：Viu99、Now616、618

賽事前瞻：夏蘭特單挑英格蘭

7月12日就一口氣上演兩場8強戰，首場是艾寧夏蘭特帶領的挪威對戰港人熟悉的英格蘭。挪威於16強以2：1淘汰奪標熱門巴西，歷史性首度晉級8強，夏蘭特今屆賽事累積7球無人可擋，然而今場對手英格蘭的守將在英超與他對慣對熟，馬克古希、史東斯和尼高奧萊利更是其曼城隊友，這個對決精彩可期。而英軍隊長哈利卡尼目前於射手榜累積6球，與夏蘭特鬥射術是另一焦點。

世界盃8強夏蘭特即將單挑英格蘭。法新社

英格蘭即將迎接夏蘭特攻勢。法新社

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手12次，其中挪威取得2次勝利，英格蘭取得7次勝利，出現3次平手。

挪威晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

06/07 16強 2:1 勝 巴西

01/07 32強 2:1 勝 科特迪瓦

27/06 分組賽 1:4 負 法國

23/06 分組賽 3:2 勝 塞內加爾

17/06 分組賽 4:1 勝 伊拉克

英格蘭晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

06/07 16強 3:2 勝 墨西哥

02/07 32強 2:1 勝 剛果民主共和國

28/06 分組賽 2:0 勝 巴拿馬

24/06 分組賽 0:0 和 加納

18/06 分組賽 4:2 勝 克羅地亞

挪威預計出場陣容(4-3-3)

門將：尼蘭特

後衛：拉亞臣、基斯杜化艾查、希格甘、大衛禾菲

中場：柏德列貝治、辛達貝治、馬田奧迪加特

前鋒：阿歷山大索洛夫、艾寧夏蘭特、安東尼奧努沙

挪威預計出場陣容。星島圖片 ​

英格蘭預計出場陣容(4-2-3-1)

門將：比克福特

後衛：尼高奧萊利、馬克古希、史東斯、安斯干沙

中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯、安東尼哥頓、祖迪比寧咸、布卡約沙卡

前鋒：哈利卡尼

英格蘭預計正選陣容

阿根廷 vs 瑞士

比賽地點：美國堪薩斯城

比賽時間(香港時間)：7月12日早上9點

直播資訊：Now616、618、688

賽事前瞻：瑞士紀律佳有力威脅阿根廷

尾場是阿根廷對瑞士。力爭衛冕的阿根廷過去兩圈都以3:2驚險過關，包括8強落後兩球下連入3球，最終逆轉埃及。該隊隊長美斯跨屆世盃連續9場有入球，暫時於射手榜以8球領放，爭金靴的同時亦要為冠軍而戰。瑞士入8強突破歷史佳績，其中後場紀律嚴密，名氣不夠阿根廷，但有力威脅後者。

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手7次，其中阿根廷未嘗敗績，取得其中5次勝利，並出現2次和波。

阿根廷晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

08/07 16強 3:2 勝 埃及

04/07 32強 3:2 勝 佛得角

28/06 分組賽 3:1 勝 約旦

23/06 分組賽 2:0 勝 奧地利

17/06 分組賽 3:0 勝 阿爾及利亞

瑞士晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

08/07 16強 (4)0:0(3) 勝 哥倫比亞

04/07 32強 2:0 勝 阿爾及利亞

28/06 分組賽 2:1 勝 加拿大

23/06 分組賽 4:1 勝 波斯尼亞

17/06 分組賽 1:1 和 卡塔爾



阿根廷預計出場陣容（4-1-3-2）

門將：達米安馬天尼斯

後衛：達利亞費高、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿侯爾摩連拿

中場：里安度柏利迪斯、阿歷斯麥亞里士打、安素費南迪斯、迪保羅

前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

阿根廷預計出場陣容。星島圖片 ​

瑞士預計出場陣容（4-3-3）

門將：高布爾

後衛：列卡度洛迪古斯、尼高艾維迪、文路爾艾簡治、施雲韋迪馬

中場：費奧拿、格列沙加、迪積比爾蘇維

前鋒：魯賓華加斯、比列安保路、丹尼杜耶

瑞士預計出場陣容。星島圖片 ​