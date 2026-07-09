世界盃2026│挪威鬥英格蘭前遇酒店附近噪音問題 緊急搬遷尋找安寧

挪威周六(11日)於世界盃8強硬撼英格蘭，但在住宿方面遇上阻滯。大軍周二(7日)晚入住位於佛羅里達州勞德代爾堡的五星級酒店後，但因抵受不了酒店附近地盤和公路發出的噪音，在周三決定搬離到其他酒店下塌。

挪威對酒店附近噪音不滿

今場挪威對英格蘭的比賽，在邁亞密上演。挪威大軍周二晚抵達邁亞密都會區附近、勞德代爾堡的Dalmar酒店。然而他們入住後，忍受不到酒店附近地盤和公路發出的噪音，影響備戰工作，再者，酒店缺乏足夠的空間進行球會戰術會議，加上從酒店步行前往最近的海灘需要約4公里，還要途經正在施工的地盤，他們對環境並不滿意，逐向國際足協投訴。

緊急撤離到一間海濱酒店

在國際足協安排下下，挪威大軍在周三早上用了兩個半小時，離開這間酒店，搬到邁亞密一間未正式開幕的海濱酒店下塌，據報國際足協將會承擔新酒店50間客房和保安團隊的費用。挪威國家隊後勤經理達利表示：「搬酒店確實有些麻煩，但我們對新住處很滿意，現在大家都很開心。球員因為噪音影響休息，最想搬走。我們的後勤團隊很厲害，花了2個半小時完成搬遷。更換酒店的過程不理想，但我們想盡快採取行動，幸好大家最後都很滿意。」

馬田奧迪加特指優化安排

該隊中場兼隊長馬田奧迪加特談及這次酒店風波時表示：「確實有一些事情可以做得更好，所以我們做了些調整。其實這只是為了優化安排，讓球隊能夠為一場重要的比賽做足充分準備。」教練蘇巴根亦指感謝國際足協出手幫助，才能順利搬遷。