世界盃2026│麥巴比、夏基美好友變敵人 講明落場無朋友 「踢完你俾治療師地址你」

美加墨世界盃8強首場賽事今晚上演，法國和摩洛哥在香港時間周四深夜4時交手。兩軍隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)和夏基美(Achraf Hakimi)本身是好友，今場變成敵人，由於彼別分別是前鋒和右閘，場上大有機會正面交鋒，他倆都明言場上無朋友，更笑言「踢完你俾治療師地址你」。當然兩人重申這只是工作，踢完之後又做返朋友。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

兩人今場料多次對手交手

法國隊長基利安麥巴比和摩洛哥隊友夏基美，曾在巴黎聖日耳門做過3年隊友，彼此深感情良好份屬老友，經常一起結伴度假和外出。然而兩人今場由朋友變敵人，麥巴比在法國隊出任前鋒，慣常喜歡靠進攻左路活動；夏基美則是摩洛哥右閘，預期他們將會連番在場上對手交手，麥巴比表示：「我會告訴他別試圖過我。」夏基美亦回應：「我會把他踢跌，之後我會把治療師的地址給他。」

麥巴比指會用超技術阻止夏基美

麥巴比續指就算是朋友都會用超技術阻止他：「比賽時我們會繼續開玩笑，但我知道如果他必須要踢跌我，他會這樣做。他亦知道如果我必須要踢跌他，我都會這樣做。」這名在本屆世盃累積7球的鋒將還指：「這沒有私人恩怨，因為我倆是朋友。這只是工作，不涉及個人感情。」

上屆世盃麥巴比贏過夏基美

兩人在球會賽已多次交手，國際賽場彼此在去年世界盃亦曾碰頭，當時麥巴比帶領法國贏2:0，成功闖入決賽。