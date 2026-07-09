Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│軒達臣完成手術已歸隊 英格蘭隊友丹般恩「認錯」：我跨得好絲滑佢先學我﹗

足球世界
更新時間：13:14 2026-07-09 HKT
發佈時間：13:14 2026-07-09 HKT

英格蘭中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)上圈對墨西哥時慶祝變悲劇，跌斷右手，他已接受手術，在社交媒體發文報平回，並在周三歸隊返回三獅大軍，仍有望在餘下的世界盃比賽上陣。而英軍守將丹般恩就出來「認錯」，指自己害軒達臣跌斷手，皆因自己跨過場邊廣告板時好絲滑，後者才仿傚。

軒達臣手術順利已歸隊

16強擊敗墨西哥後，佐敦軒達臣與英格蘭隊友一起到觀眾席前與球迷慶祝，豈料當他跳過場邊廣告板返回球場時不慎滑倒，左臂著地折斷，並隨即送往墨西哥城的醫院。這名36歲中場已順利接受手術，並在社交媒體報平安，以及感謝一眾醫護人員。此子周三已返回堪薩斯城的英格蘭駐地，將繼續與英軍參加今屆世盃之旅，仍有機會在接下來的比賽上陣。

丹般恩指自己害了軒達臣

而軒達臣當日是跟隨丹般恩跨過廣告板，他受訪時「認錯」，怪自己太絲滑才令軒達臣出事，「我覺得我有點害了他，因為我跨得太好，看起來好像很容易，就像平時過馬路一椒。但我聽到身後的聲音，知道他站不起來就出事了。我為他感到難過，因為他在場上也那麼激動，他不在場上仍然為大家歡呼，盡一切可能支持隊友。」

睇好軒達臣會復出

丹般尼還指，軒達臣有機會在周六戴著護具與隊友一起熱身，可望繼續參與本堅世界盃比賽。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
17小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
21小時前
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
影視圈
4小時前
01:10
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
14小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
2小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
2026-07-08 12:16 HKT
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
18小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
18小時前