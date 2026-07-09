世界盃2026│軒達臣完成手術已歸隊 英格蘭隊友丹般恩「認錯」：我跨得好絲滑佢先學我﹗

英格蘭中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)上圈對墨西哥時慶祝變悲劇，跌斷右手，他已接受手術，在社交媒體發文報平回，並在周三歸隊返回三獅大軍，仍有望在餘下的世界盃比賽上陣。而英軍守將丹般恩就出來「認錯」，指自己害軒達臣跌斷手，皆因自己跨過場邊廣告板時好絲滑，後者才仿傚。

軒達臣手術順利已歸隊

16強擊敗墨西哥後，佐敦軒達臣與英格蘭隊友一起到觀眾席前與球迷慶祝，豈料當他跳過場邊廣告板返回球場時不慎滑倒，左臂著地折斷，並隨即送往墨西哥城的醫院。這名36歲中場已順利接受手術，並在社交媒體報平安，以及感謝一眾醫護人員。此子周三已返回堪薩斯城的英格蘭駐地，將繼續與英軍參加今屆世盃之旅，仍有機會在接下來的比賽上陣。

丹般恩指自己害了軒達臣

而軒達臣當日是跟隨丹般恩跨過廣告板，他受訪時「認錯」，怪自己太絲滑才令軒達臣出事，「我覺得我有點害了他，因為我跨得太好，看起來好像很容易，就像平時過馬路一椒。但我聽到身後的聲音，知道他站不起來就出事了。我為他感到難過，因為他在場上也那麼激動，他不在場上仍然為大家歡呼，盡一切可能支持隊友。」

睇好軒達臣會復出

丹般尼還指，軒達臣有機會在周六戴著護具與隊友一起熱身，可望繼續參與本堅世界盃比賽。