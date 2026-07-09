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世界盃2026│列斯占士兩周無操練 對挪威最多後備上陣 英格蘭現右閘荒

足球世界
更新時間：12:46 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:46 2026-07-09 HKT

英格蘭正備戰周六(11日)對挪威的世界盃8強賽事，但他們遇到右閘荒，列斯占士已2周沒有操練，正在緩慢地康復，就算可以出場最多只能替補上陣，而另一右後衛迪積史賓斯亦有傷在身，上仗客串此位置的昆沙亦停賽，現時無兵可用。消息指英軍或需安排另一中堅安斯干沙串演右閘，令後防架構又要重新適應。

列斯占士或帶傷出場 料任後備

列斯占士在今屆世盃頭2場分組賽正選踢足全場後，就拉傷大腿筋，之後3場都沒有披甲。英國《天空體育》周三報導，這名車路士守將過去兩周都沒有操練，正在緩慢地康復，今場對挪威並非沒有機會上陣，但大機會僅替補出場，並隨時有可能可以拉傷，到時幾乎肯定未能在餘下比賽上陣，英軍主教練杜曹和醫療團隊未必會讓他冒險披甲。

安斯干沙或做替工移往右路

而5場比賽都有出場的迪積史賓斯，有輕傷在身同樣未必踢到；上圈對墨西哥時串演此位置的昆沙，亦因為領紅牌需要停賽，未能候命。英軍今仗或許要讓安斯干沙做替工，他具備速度和一定的持球能力，料可以勝任。然而這名效力阿士東維拉的28歲守將，今屆世盃5場都出任正選踢足90分鐘，是球隊後防中路的核心，他移往右路就需要重組中堅組合，史東斯填補空缺夥拍馬斯古希，此舉就令到三獅的後防組合變更。

不排除變陣踢3後衛

消息指杜曹或有機會索性轉踢3後衛陣式，馬斯古希、史東斯和安斯干沙一起出場，用翼鋒改踢右翼衛。

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