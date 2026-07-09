世界盃2026│麥巴比從未在大賽8強入波 迪甘斯指他身心狀況俱佳破荒在望

世界盃8強今晚展開，法國於香港時間深夜4時對摩洛哥，比賽其中一個焦點是基利安麥巴比能否帶領高盧雄雞贏波過關之餘，自己繼續入波爭取連續2屆世盃奪得金靴殊榮。然而這名在淘汰賽入球不斷的射手，過去於國際大賽的8強都未入過波，幸好法國教練迪甘斯指他身心狀態俱佳，今場破荒在望。 (Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

3次參加國際大賽8強無入球、助攻

上屆世盃麥巴比以8球成為金靴，今屆由分組賽至今已累積7球，比阿根廷球王美斯少一球，仍有力後上再奪金靴。而此子歷來於世盃淘汰賽入11球，創下比賽歷史，但原來他從未在8強士哥，18世盃球隊2:0贏烏拉圭，他踢了88分鐘夥粒無收；22世盃法國於8強2:1贏英格蘭，他踢足全場都沒有士哥。至於24歐洲國家盃，法國互射12碼淘汰葡萄牙，麥巴比同樣無進帳；21歐國盃，法國則未能躋身8強。

迪甘斯稱他身心狀態俱佳

麥巴比出道至今踢了5次國際大賽，對上4次3度參加8強賽事，全部過關卻入球和助攻欠奉。然而迪甘斯看好他今屆可以破荒：「麥巴比的精神層面狀態很好，他是一個心理非常強大的小伙子，身體狀況也很出色。他已全神貫注於今場比賽，已為比賽準備好，我相信他會踢出一場精彩的比賽。同時迪甘斯指麥巴比完全做好隊長的角色，能讓所有隊友團結，為球隊交出最好水準。