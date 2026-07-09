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世界盃2026│迪甘斯指明法國要嚴防夏基美 強攻摩洛哥右路令他無法助攻

足球世界
更新時間：10:20 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-09 HKT

世界盃8強今晚展開，打頭陣是法國對摩洛哥，亦是去屆世盃4強的翻版。高盧雄雞教練迪甘斯賽前表示，摩洛哥最大威脅是右閘兼隊長夏基美(Achraf Hakimi)，是他們的進攻泉源，一定會嚴防他，最好的做法是派不同的球員輪流強攻摩洛哥的右路，令他忙於防守而不敢上前進攻，發揮不到應有的作用。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

迪甘斯視夏基美為心腹大患

上屆卡塔爾世界盃，法國和摩洛哥於準決賽相遇，前者當時贏2:0入決賽，可是不敵阿根廷未能衛冕。兩軍今場提早在8強碰頭，由於摩洛哥在今屆世盃法定時間3勝2和不敗，奪冠大熱法國都不敢掉以輕心，教練迪甘斯指夏基美是心腹大患：「他雖然是右閘，但有影響力。夏基美在巴黎聖日耳門和摩洛哥，都在右路提供了重要的進攻貢獻。他的特點中，進攻端的貢獻是最大的加分項。」

3大鋒將輪流強攻摩洛哥右路

迪甘斯想出的對策，不是派球員防守他，而是搵戰將輪流強攻摩洛哥的右路，令他未能上前助攻，「他越是需要防守，進攻的機會就越少，這是一個對比的問題。我們會派人輪流去衝擊他的防守。他當然很了解我們的球員，認識對位的球員，但我們亦一樣。」預計高盧雄雞三叉戟米高奧利斯、奧士文尼迪比利和基利安麥巴比會不停到左路展開攻擊，3人在今屆世盃合共收錄11球10助攻，夏基美面對他們的輪流衝擊，肯定疲於奔命。

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