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英超│曼聯簽艾達臣荷西遇阻滯 球員體測出問題 有告吹風險

足球世界
更新時間：09:40 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:40 2026-07-09 HKT

曼聯原本接近簽下巴西防守中場艾達臣荷西(Ederson)，但多間英國媒體周三報導此子的初步身體檢查出現問題，交易暫時未能推進，更傳出有機會告吹。然而有知情人士表示，紅魔希望這名27歲中場接受全面的體測，才作最終決定，只是球員本人完成世界盃的任務後正在度假，未知何時會到英國接受檢查。

初步體測出現問題

據《每日郵報》等英國傳媒報導，曼聯早與意甲阿特蘭大傾妥轉會費，亦與艾達臣荷西本人就個人條款達成一致，只差體測就可以完成交易。此子早前為巴西出戰世界盃期間，已在美國接受了曼聯的初步檢查，消息指結果出現問題，紅魔暫時不會推進交易，有媒體指轉會可能告吹。

安達利山度士料成紅魔第一簽

然而有消息人士爆料，曼聯並未有擱置交易的打算，只是希望艾達臣到英國接受紅魔醫療團隊的詳細檢查，排查是否有問題，才決定會否繼續交易，暫時未有最終決定。幸好另一位巴西中場、車路士的安達利山度士加盟紅魔在即，據報轉會費為5000萬鎊，預計本周末前落實，成為球會今夏的第一簽。

相關報導：英超│曼聯接近簽下車路士中場安達利山度士 傳轉會費5000萬鎊

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