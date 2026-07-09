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世界盃2026│英格蘭對挪威遇高溫天氣 體感溫度將達44度

足球世界
更新時間：09:17 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:17 2026-07-09 HKT

英格蘭對挪威的世界盃8強賽事，將於香港時間周日(12日)清晨5時進行，比賽地點為邁阿密的硬可球場，當地時間為下午5時。根據目前的天氣預測，屆時氣溫將會高達33度，體感氣溫更達到44度，加上比賽後數小時會持續降雨和有雷暴，屆時濕度極高，濕熱的天氣勢影響兩隊球員的表現，未必可以踢出最高水準。

比賽體感溫度達44度

按目前的天氣預測，邁阿密於周末將受高溫天氣影響，下午5時將是最炎熱的時刻，預計球場到時的溫度將會達到33度，體感溫度更高達44度，球員的體能表現難免會受到影響。而在這場比賽結束後的數小時，預計會持續降雨，並有雷暴出現，比賽時的空氣濕度預計極高，兩隊戰將在濕熱環境下表現勢大打折扣。

濕熱天氣影響球員發揮

美國媒體指如遇上極端天氣狀態，國際足協或會介入將賽事延期，但現時估計機會不大。

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