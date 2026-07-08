世界盃2026│C朗幫手揀新帥？ 傳佐治捷西斯簽約做葡萄牙新教練 兩人剛季於艾納斯合作

《ESPN》報導葡萄牙足總已鎖定國家隊新帥人選，就是早前離開沙特阿拉伯豪門艾納斯的佐治捷西斯，據報足總希望於本周日前簽約，讓他展開工作。佐治捷雷斯剛季與葡萄牙巨星C朗拿度於艾納斯合力贏得沙特足球聯賽冠軍，其功力得到外界肯定，外界不排除葡軍選擇他為新帥，C朗有話語權。

傳佐治捷西斯簽約做葡萄牙新教練。法新社

傳佐治捷西斯即將簽約

葡萄牙在今屆世界盃16強不敵西班牙，教練馬天尼斯隨即宣布辭職，結束3年的任期。《ESPN》報導葡萄牙足總已鎖定佐治捷西斯為新帥人選，希望在周日前敲定合約細節並簽約，讓他及早上任理解球隊的架構，其任期的兩大目標包括兩年後的歐洲國家盃，以及2030年以東道主之一身份舉辦的世界盃。

C朗去季與捷西斯取得沙特聯賽冠軍。法新社

C朗去季與捷西斯取得沙特聯賽冠軍

知情人士透露，葡萄牙足總相中了佐治捷西斯的豐富執教經驗，以及對葡萄牙足球有深刻理解，加上多年來一直等待葡軍帥位，認為他是未來4年帶領球隊的合適人選。佐治捷西斯上季與C朗拿度在艾納斯合力，贏得沙特聯賽冠軍，由於之前有傳後者介紹捷西斯到沙特搵食，所以認為葡萄牙向他招手，C朗都有份參與。