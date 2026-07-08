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世界盃2026│巴西安排包機回國 僅丹尼路雷斯一位球員乘搭 其餘原地放假

足球世界
更新時間：15:21 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:21 2026-07-08 HKT

巴西於世界盃16強不敵挪威後，該國足總周二(7日)安排了包機回國。然而26名參賽的球員中，只有右閘丹尼路雷斯(Danilo Luiz)登上這班回程專機，其餘眾將原地解散放假，部份球員留守美國過暑假，亦有不少人前往其他國家享受假期。

巴西只有右閘丹尼路雷斯登上這班回程專機，其餘球員將原地解散放假。法新社
巴西只有右閘丹尼路雷斯登上這班回程專機，其餘球員將原地解散放假。法新社

僅丹尼路一名球員乘飛機回國

巴西周日於16強以1:2不敵挪威，終止今屆美加墨世界盃之旅。該國足總安排包機，從美國新澤西直飛巴西里約熱內盧，巴西全隊26位球員僅丹尼路雷斯登機，機上還有多名教練組成員、隊醫和隨行保安人員，以及訓練門將蘭迪堤，其餘各人原地解散放假。

大軍原地解散 球員四出外遊

據悉，尼馬留在美國度期，帶同家人前往奧蘭多；安歷迪未有離開新澤西，被傳媒拍攝到在當地逛街；雲尼斯奧斯祖利亞則搭乘航班前往西班牙伊比薩島度假；安迪歷則與加拿大籍的妻子回鄉前往溫哥華，後者在當地有置業。

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