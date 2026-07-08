世界盃2026｜阿根廷3:2反勝埃及 薛高怒轟黑哨 指已內定阿根廷冠軍

世界盃16強阿根廷3:2險勝埃及，但裁判判決成賽後一大焦點，引入球慘遭裁判吹走的薛高不滿，賽後受訪更直呼不公，直指比賽被操控，兼嘲諷祝賀阿根廷奪冠。

薛高怒轟比賽像被操控

事關薛高下半場憑球隊一次快攻破網，本以除衫慶祝的他，卻僅過數分鐘球證至在攔截時已犯規在先，因此指入球無效，雖然僅過幾分鐘便再由他為球隊打成2:0，但奈何尾段被阿根廷連追3球反勝。

賽後他難掩不滿，在受訪時怒轟不公平：「這完全是赤裸裸、顯而易見的黑哨。他的判罰就把一個國家、整支球隊付出的所有汗水和努力全給毀了。從比賽第一分鐘開始，這個裁判就一直在刻意針對我們。我們真的不應該以這種窩囊的方式出局，這屆比賽就像是被操控了。」並指出賽果的結果不取決於球員，而是在裁判手裏，最後他亦直指：「恭喜阿根廷奪得世界盃，這屆賽事已被操控。」

