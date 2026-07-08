Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜阿根廷3:2反勝埃及 薛高怒轟黑哨 指已內定阿根廷冠軍

足球世界
更新時間：13:14 2026-07-08 HKT
發佈時間：13:14 2026-07-08 HKT

世界盃16強阿根廷3:2險勝埃及，但裁判判決成賽後一大焦點，引入球慘遭裁判吹走的薛高不滿，賽後受訪更直呼不公，直指比賽被操控，兼嘲諷祝賀阿根廷奪冠。

薛高怒轟比賽像被操控

事關薛高下半場憑球隊一次快攻破網，本以除衫慶祝的他，卻僅過數分鐘球證至在攔截時已犯規在先，因此指入球無效，雖然僅過幾分鐘便再由他為球隊打成2:0，但奈何尾段被阿根廷連追3球反勝。

賽後他難掩不滿，在受訪時怒轟不公平：「這完全是赤裸裸、顯而易見的黑哨。他的判罰就把一個國家、整支球隊付出的所有汗水和努力全給毀了。從比賽第一分鐘開始，這個裁判就一直在刻意針對我們。我們真的不應該以這種窩囊的方式出局，這屆比賽就像是被操控了。」並指出賽果的結果不取決於球員，而是在裁判手裏，最後他亦直指：「恭喜阿根廷奪得世界盃，這屆賽事已被操控。」
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
4小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
8小時前
03:54
星島申訴王 | 公屋走廊堆滿包裹變私人倉庫 直擊揭戶主影壇身份：我有囤物症
申訴熱話
6小時前
國泰飛往倫敦客機在羅馬尼亞上空一度失聯　北約派戰機升空警告
突發
2小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
4小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
21小時前
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
01:05
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
影視圈
20小時前
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
足球世界
4小時前