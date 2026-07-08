世界盃2026│美斯12碼命中率僅77% 近8年罰球入球多過極刑

美斯在世界盃16強交出1入球1助攻，帶領陷入絕境的阿根廷以3:2反勝埃及，躋身8強。然而這名巨星於上半場曾射失12碼，生涯至今148次主射極刑，34次宴客，命中率僅得77%，以其級數而言相當低。而他由2018年起，合共攻入38個罰球，相反12碼只入37球，其罰球技術比12碼還要高。

12碼命中率僅77%

今場美斯活演自己錯誤自己救的好戲，他在21分鐘射失12碼，未能替球隊扳平，幸好於79分鐘先傳中讓基斯甸羅美路頂入，4分鐘後又勁射破網，領軍追至平手，最終更反勝3:2。這名39歲巨星在今屆世盃已2次射失12碼，撇除互射12碼大戰，生涯148次主罰極刑攻入114球，34次射失，命中率只有77%，以其級數和地位而言相當低。

近8年罰球入球比12碼多1次

此子的罰球能力似乎比12碼更出色，由2018年1月1日起，他合共攻入38個罰球，同期只得37個12碼，這數字相當有趣。