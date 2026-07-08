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世界盃2026│艾簡治連續3次大賽12碼大戰宴客 終有好結果瑞士晉級8強

足球世界
更新時間：12:33 2026-07-08 HKT
發佈時間：12:33 2026-07-08 HKT

瑞士互射12碼擊敗哥倫比亞，相隔72年再次躋身世界盃8強，將與衛冕的阿根廷爭奪準決賽席位。今場的12碼大戰，瑞士主射的5名球員有一人射手，就是中堅文路爾艾簡治，翻查資料他已經連續3次於國際大賽的極刑大戰宴客，對上兩次是近兩屆歐洲國家盃，球隊悉數出局，今次終於有好結果，瑞士成功晉級，但他賽後笑言已要求教練下次不要再派他參與12碼大戰。

世界盃淘汰賽形勢。
世界盃淘汰賽形勢。

艾簡治射中間一飛衝天

今場雙方在90分鐘和加時都未能取得入球，要互射12碼分勝負。哥倫比亞先主射，頭3輪有中堅達雲臣山齊士射失，瑞士前2輪俱中鵠，可是第3位出場的文路爾艾簡治本身想勁射球門正中位置，可是皮球一飛衝天，令兩軍完成頭3輪後賽和2:2。幸好哥倫比亞之後再有人射失，瑞士就連入兩球，最終在12碼大戰贏4:3，繼1954年之後首次躋身世界盃8強。

已經3次大賽極刑大戰宴客

連同今仗，文路爾艾簡治已連續3次於國際大賽的極刑大戰射失，但今次終有好結果。在2024歐國盃8強，瑞士互射12碼不敵英格蘭，他們唯一宴客的球員正是艾簡治。而2020歐國盃8強，瑞士互射12碼以1:3負西班牙，前者有4人主射3位射失，包括第3輪宴客的艾簡治。他指自己的12碼造詣很差：「我的12碼技術很差，我覺得這大概是我最後一次主射極刑了。我已經跟教練說過，以後把這個任務交給別人。」

已請求教練將任務交予其他人

這名效力國際米蘭的30歲中堅指，自己射得差是因為最後一刻改變決定：「我在最後一秒改變決定。我本來想射左上角，但我看到門將今日已經3次往那邊飛撲，所以我想改踢中間，但大家都知道，射12碼於最後一刻改變決定一定出事。」幸好隊友幫他贏下比賽，此子亦感謝球迷的支持，希望盡可能走到最遠，下場對衛冕的阿根廷會繼續交出最好的表現。

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