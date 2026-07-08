世界盃2026│8強6支歐洲隊再現統治力 兩場全歐對決 挪威對英格蘭夠吸睛

美加墨世界盃最後兩場16強周二完成，瑞士淘汰哥倫比亞踏上8強尾班車。8強中有6支歐洲球隊，是2018年世界盃後最多，其中2場是全歐對決，包括西班牙對比利時，以及挪威鬥英格蘭。而今次是世盃歷史上第14次出現6支歐洲隊會師8強，再次展現歐洲的統治力。

8強有兩場全歐對決

瑞士在16強最後亮相，與哥倫比亞於法定時間和加時賽和0:0，最後互射12碼贏4:3，取得8強席位，將與衛冕的阿根廷爭奪準決賽資格。8強所有球隊和戲碼已經確定，合共有6支歐洲球隊躋身此階段，其中兩場是全歐對決，分別是西班牙對比利時，以及挪威鬥英格蘭，餘下兩仗就是瑞士對南美洲的阿根廷，以及法國鬥非洲代表摩洛哥。

23屆世盃14次6支歐洲隊入8強

8強有6支歐洲隊，是歷來23屆世盃中第14次出現，證明歐洲於這項國際球壇頂級賽事的絕對絕治力，對上一次是2018年，當時法國、比利時、瑞典、英格蘭、俄羅斯和克羅地亞會師8強。



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