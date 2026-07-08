世界盃2026｜「這是我第一次在球場落淚」美斯極刑宴客險出局 絕地反勝爆喊如釋重負

阿根廷在世界盃16強上演驚天大逆轉！在一度落後0:2的絕境下，最後13分鐘連入3球，最終以3:2絕地反勝埃及，驚險晉級8強。隊長美斯（Lionel Messi）今仗經歷高低起伏，更一度「極刑宴客」射失12碼。在球隊完成絕殺後，承受巨大壓力的美斯徹底崩潰，賽後他坦言，這是他職業生涯首次在球場上流下男兒淚。

首灑男兒淚 源於12碼宴客的自責

球證鳴笛完場一刻，美斯與隊友相擁痛哭，場面感人。賽後接受訪問時，他坦言這是一種極致的釋放：「說實話，我想這是我第一次在球場上流淚。這完全是因為比賽跌宕起伏的過程，我們一度深陷絕境，命懸一線。當比賽結束，看到家人、球迷和隊友，我徹底繃不住了，這是一次痛徹心扉的宣洩和解脫。」

美斯表示晉級後如釋重負。路透社

美斯賽後爆喊。路透社

美斯賽後爆喊。路透社

美斯透露，入球後的瘋狂怒吼和賽後的激動，很大程度源於自己射失12碼的深深自責：「我一直在懊惱射失那記12碼，我覺得如果射入了，比賽走勢會完全不同。我們當時踢得不差，但球就是不肯入網。直到基斯甸羅美路（Cristian Romero）追回一球，我們才起死回生。從眼看就要出局的懸崖邊緣硬生生扳平，那一刻的幸福感真的無法用言語形容。」

珍惜最後一舞 「我們不想就此回家」

被問到是否比以往更享受這屆可能是他最後一次的世界盃，美斯給出了肯定的答案：「我和卡塔爾那屆一樣享受！我在這支團隊裡感到非常幸福，珍惜當下的每一個時刻。但今天確實太難了，我們真的被嚇了一大跳。我們不想就這樣離開，還想繼續留在這裡拼搏，感謝上帝，最終一切圓滿收場。」

安素耳畔送暖 迪保羅心痛隊長

在美斯激動落淚之際，中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）上前在他耳邊低語。安素賽後透露了這段感人對話：「我告訴他，現在還不是回家的時候！感謝他一直以來都是一位鬥士，無論面對怎樣的逆境，他總有額外的力量留給我們。看到他落淚，我們自己也心潮澎湃，能和他一起分享這一切，是無上的榮幸。」

安素費南迪斯坦言落後0:2時諗過會係美斯最後一場。AFP

另一位中場大將迪保羅（Rodrigo De Paul）亦對美斯的眼淚感到心痛：「看到他流淚我們很難受。對一個人而言，這些情緒的起伏實在太強烈了，參加世界盃意味着要承受很多。但說實話，雖然現在疲憊不堪，我們依然無比快樂。阿根廷或許會輸波，但絕不會被輕易擊倒。」