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世界盃2026｜安素費南迪斯攻入致勝球拯救阿根廷 坦言落後0:2時諗過會係美斯最後一場

足球世界
更新時間：11:19 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:19 2026-07-08 HKT

世界盃16強衛冕冠軍阿根廷昨晚與埃及陷入激戰，在落後0:2下在10多分鐘下連追3球反勝，攻入致勝一球的安素費南迪斯賽後受訪表示球隊在最後時光展現出在逆境時依然向前的氣魄，更坦言落後時有想過今場是美斯的最後一場。

今場阿根廷在埃及的逼搶下受壓，好在在尾段以3:2驁險淘汰埃及，而頂入絕殺球的安素費南迪斯賽後再次感謝隊友的貢獻，並指出：「在最後20分鐘可以看到球隊在逆境和最後時刻，依然向前衝鋒的氣魄，正是這種真實的表現，我認為亦向全世界展示真正的阿根廷人。」

而提到在落後0:2時的想法，有沒有什麼想法時，有沒有一刻想過是美斯最後一場時，安素則坦言：「有的，那刻有無數思緒湧上來，但最終球隊展現出無比的勇氣，是每一分每一秒都不曾動搖的頑強意志，我看著美斯他永遠都是我們最偉大的榜樣，無論怎樣的逆境他都永不放棄向前衝鋒，他就是我們所有人的標桿，而今晚對我們所有人而言，是一份無比厚重的獎賞。」
 

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