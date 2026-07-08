世界盃2026│美斯稱晉級如釋重負 指末段爆發全因自己移向右路

阿根廷逆轉埃及晉級世界盃8強，隊長美斯鳴笛後情緒崩潰落淚，良久才能平復心情，他矢言球隊能夠繼續走下去感到如釋重負，看到反超前一刻所有球員都有解脫的感覺。而這名39歲鋒將今場一直未能發揮威力，直到未段才發威交出1入球1助攻，他解釋是因為拿達路馬天尼斯後備入替，與祖利安艾華利斯合作任雙箭頭，自己移向右路有較多空間才能盡展所長。

指感超前有解脫感

今場阿根廷先失兩球，到79分鐘吹起反擊的號角，最終連入3球反勝3:2，連續兩輪淘汰賽都以相同比數驚險過關。美斯在球證鳴笛後立即跪地爆喊，一直未能平伏心情，賽後依然情緒激動。其後他接受訪問，表示晉級如釋重負：「當落後0:2時，我們確實感覺到形勢非常嚴峻，比賽踢得非常艱難，所以最後看到比分反超前時，大家都有一種盡情釋放的解脫感。能夠在世盃繼續走下去讓我們如釋重負，我們誰也不想在這個時候被淘汰回家。」

美斯末段爆發交出1球1助攻

美斯今仗曾於上半場射失12碼，一次直射罰球亦中柱彈出，之後一度陷入困局，被對手多人夾擊未能做到策劃攻勢的工作。然而拿達路馬天尼斯於66分鐘後備上陣，與祖利安艾華利斯在最前線攻堅，美斯就移向右路，他得到空間立即回復威力，先傳中助攻中堅基斯甸羅美路頭槌建功，之後再左腳勁射破網扳平。

移向右路成為勝負關鍵

他矢言這正是逆轉的關鍵：「其實當時中路太擁擠了，因為對手在中路囤積了大量防守兵力。他們多派一名中場後，導致我們很難在防線夾縫中找到傳球空間。當拿達路馬天尼斯出場後，由於我們擁有兩位9號位球員，中路防守進一步被吸引，更加密集下我嘗試到邊路尋找空間，而且我們也成功了。迎來這樣皆大歡塘的局面，我真的非常開心。」