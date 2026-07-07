世界盃2026｜瑞士撼哥倫比亞爭最後8強席位 新星文森比操練受傷恐提早報銷

世界盃16強壓軸一戰將於香港時間明日凌晨上演，由瑞士硬撼哥倫比亞，爭奪最後一張8強入場券。然而大戰當前，瑞士卻迎來噩耗，陣中突現嚴重傷兵潮，當中表現搶鏡的新星文森比（Johan Manzambi）據報在操練中受傷，其世界盃之旅恐已提早終結。

賽前突爆傷兵潮 主帥嘆損失慘重

瑞士主帥耶堅（Murat Yakin）在賽前證實，球隊再增添3名傷兵，分別是魯賓華加斯（Ruben Vargas）、迪積比爾蘇維（Djibril Sow）及年輕中場文森比。面對陣容殘缺，耶堅無奈表示：「如果他們明天無法披甲上陣，對球隊將會是極大的損失。」

最後操練無對抗下受傷 文森比世盃之旅料告終

當中最令瑞士球迷惋惜的，無疑是中場小將文森比的缺陣。這位堪稱瑞士今屆世盃最大發現的超級新星，在過去4場賽事中光芒四射，交出3個入球及2次助攻的亮眼數據。

據瑞士媒體報道，文森比在賽前最後一課操練中，在無對抗的情況下不慎弄傷膝蓋。他在訓練後隨即接受磁力共振（MRI）檢查，雖然結果顯示並非最嚴重的膝傷，但預料其今屆的世盃之旅已提早「報銷」。