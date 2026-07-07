世界盃2026｜僅休息3日 阿根廷今晚將硬撼埃及 史卡朗尼證39歲美斯體力無礙續擔正

阿根廷將於今晚的世界盃16強賽硬撼非洲勁旅埃及。面對「5日雙賽」的密集賽程，剛在4日踢足120分鐘的39歲球王美斯（Lionel Messi），其體能狀況成為賽前最大焦點。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在新聞發布會上大派定心丸，證實這位隊長毫無疲態將繼續正選披甲。同時，史卡朗尼對世盃越到尾段休息越少的安排表達強烈不滿，並強調今仗防守埃及王牌沙拿（Mohamed Salah）必須依靠全隊的整體力量。

5日兩戰極限消耗 美斯零疲態照上陣

阿根廷在4日與佛得角激戰120分鐘，僅休息3天後，8日又要馬上迎戰埃及。美斯以39歲之齡面對「5日兩戰」的密集賽程，其體能狀況備受外界關注。史卡朗尼對隊長的狀態充滿信心：「我覺得美斯狀態很好。他前幾天踢了120分鐘，雖然已經39歲，但他沒有說自己有任何不適。如果他有問題，他會告訴我，所以他今仗會照樣上陣。」

微言賽程安排：越到最後休息越少

史卡朗尼亦對賽會的賽程編排頗有微言，認為球員消耗極大：「越接近最後階段，理應有更多休息時間，這才符合邏輯。比賽越多，越需要休息，但現在恰恰相反。我們前幾天在邁阿密的高溫下作賽，明天中午12點又要踢。雖然埃及也只是多休息了幾個小時，但我認為賽會需要考慮這一點。」

以團隊力量防守沙拿 崇尚「以控代守」

談到今仗對手埃及及其王牌前鋒沙拿，史卡朗尼大讚對手實力，但明言防守這名危險人物需靠全隊努力：「沙拿是一名偉大球員，能與他交手是我們的榮幸。我們曾面對過很多偉大球星和強隊，防守一直都是從團隊層面出發。埃及是一支有明確戰術理念的好球隊，我們會把他們當作一個整體來分析，他們配得上我們的重視。」

史卡朗尼亦點出阿根廷在戰術上需要改善的地方，強調要減少被打反擊的機會：「上仗佛得角兩三次打穿我們防線並造成威脅。我們是一支靠控球來防守的球隊，這方面要處理得更細膩。搶回控球權後，不要急於一兩腳就打到對方門前，而是要先連續傳遞五六次，穩住節奏，這就是我們今場的戰術思路。」