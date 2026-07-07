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世界盃2026｜羅馬里奧炮轟安察洛堤調動不明所以 怒插雲尼斯奧斯讓12碼：「如果是我就搶過來射！」

足球世界
更新時間：16:32 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:32 2026-07-07 HKT

巴西於世界盃16強以1:2不敵挪威提早「畢業」，這場敗仗徹底激怒了巴西傳奇名宿羅馬里奧（Romario）。這位1994年世盃冠軍功臣在個人直播節目中火力全開，強烈炮轟主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）調動不明所以，竟然在世盃前獲得提前續約；他同時將矛頭直指鋒線核心雲尼斯奧斯（Vinicius Junior），批評他缺乏領袖霸氣，直指他身為球隊主角，理應挺身而出承擔重任，將主射12碼的任務搶過來親自操刀。

雲尼斯奧斯欠霸氣 應主動搶射12碼

巴西在上半場13分鐘由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）搏得12碼，但操刀的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）卻「宴客」被撲出。據悉安察洛堤賽前已排好劊子手順序，雲尼斯奧斯排名較後。

羅馬里奧對此極度不滿，直指雲尼斯奧斯欠缺領袖霸氣：「我看到報導說，般奴在訓練時12碼射得較好，所以由他操刀。這沒問題，雲尼斯奧斯尊重教練安排也很合理。但兄弟，你要有態度啊！你是主角，是國家隊最能決定勝負的人，如果我是他，我會從般奴手中搶過皮球自己射。」

怒斥安迪歷失單刀：「年輕不是藉口！」

除了12碼風波，羅馬里奧亦沒有放過錯失黃金機會的安迪歷（Endrick Felipe）。下半場13分鐘，這位19歲新星接應雲尼斯奧斯妙傳獲得單刀機會，面對門將卻控球失誤將球射偏。

羅馬里奧毫不留情地批評：「我喜歡安迪歷，相信他未來會為我們帶來歡樂，但他表現太差了。很多人說『他還年輕』，但無論老幼，只要你在場上，就有責任入波。到了那個位置，你必須全神貫注，因為那是決定勝負的關鍵球，這是世界盃！」

炮轟安察洛堤調動不明所以 轟足總盲目續約

羅馬里奧的怒火同樣燒向主帥安察洛堤，他強烈質疑用艾達臣荷西（Ederson）換走般奴古馬雷斯的決定：「我不是說安察洛堤要負全責，但他的責任絕對不小。換入艾達臣是為了甚麼？我想不通這個調動有何目的？」

他更對巴西被挪威取得60%至70%控球率感到不可思議：「五屆冠軍竟然讓挪威控制大局，這根本不該發生！在世界盃巴西能變成了捱打的一方，安察洛堤竟然說這是『意料之內』，你不能抱著這種心態去比賽。」最後，他再次重申對巴西足總盲目續約的不滿：「在出成績前就跟教練續約，依我所見，只要他在位這種糟糕的局面只會繼續下去。」

 

 

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