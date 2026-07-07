世界盃2026｜C朗拿度世界盃告別戰 拳王美韋達宿敵朗尼各界深情致敬

隨著葡萄牙在世界盃16強0:1憾負西班牙出局，41歲球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成了他世界盃生涯的最後一舞 。C朗雖然未能奪得大力神盃，賽後仍贏得包括前世界拳王美韋達（Floyd Mayweather Jr.），以及宿敵兼舊友朗尼（Wayne Rooney）等，各方巨星向這位徹底改寫了足球歷史的「一生傳奇」致敬！

前世界拳王美韋達與C朗的合照。美韋達Instagram圖片

美韋達曬照「英雄惜英雄」：你徹底改寫了足球！



與C朗多次在私下聚會、生涯同樣堪稱「不敗傳奇」的美國拳王美韋達，第一時間曬出與合照向好兄弟致敬：「兄弟(C朗)，恭喜你擁有一段非凡生涯。你為足球付出的一切，永遠不會被遺忘。你激勵了數百萬球迷，徹底改寫了這項運動。你付出的汗水、恪守的自律和超凡實力，正是傳奇的標配。向你致以滿滿的愛意！」

前世界拳王美韋達向C朗拿度致敬。法新社

朗尼：時間追上所有人，但歷史永存



曾與C朗並肩多年的朗尼亦表示：「他是一位天才，為足球帶來的東西是非常罕見的。他今天會感到失望，但時間總會追上所有人。對足球來說，這是令人傷感的一天。」前東家祖雲達斯發文致敬C朗：「世界盃最終篇章。歷史將永存，留下紀錄，沒有遺憾。」

朗尼也向C朗深情致敬。法新社

狂牛軍團心服口服 洛迪：歷史上最偉大之一



今仗親手將葡萄牙淘汰的西班牙眾將，賽後亦對C朗展現出極高敬意。左閘古古列拿感歎：「他是足球界傳奇。我小時候只能在電視上仰望他，今天能在世界盃與他對壘，簡直是極大榮幸。」中場核心洛迪亦心服口服地表示：「我們談論的是足球史上最偉大的球員之一。在 41 歲的年紀依然保持這種永遠渴望進球、永遠力爭最好的心態，實在令人讚歎。」

葡萄牙在世界盃16強0:1憾負西班牙出局，C朗拿度完成了他世界盃生涯的最後一舞 。美聯社