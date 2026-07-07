Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜巴洛根首度回應「緩刑」爭議：非我能左右 賽後獲比利時主帥擁抱送暖

足球世界
更新時間：15:08 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-07 HKT

美國於世界盃16強以1:4不敵比利時慘遭淘汰，賽後焦點依然落在獲破天荒「緩刑」的美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）身上。這位風波主角賽後在混採區首度開腔回應停賽爭議，直言自己並無參與：「這件事不是我個人能左右的。」他強調自己只專注於球員本份，並對球隊連續四屆止步16強感到心碎。

「食紅牌與獲准上陣，我都接受」

巴洛根在上仗對波斯尼亞染紅，原定需自動停賽，但美國總統特朗普的介入，和國際足協（FIFA）暫緩執行禁賽令，令他得以在今仗正選披甲。談及這場軒然大波，巴洛根坦言：「通常情況下，如果你領紅牌，按慣例下一場是無法上陣的。所以當決定被推翻時，當然會引發爭議。但作為球員，我的職責就是上場，專注於自己的本份。」

他進一步解釋自己並未參與任何上訴流程：「當初食紅牌時，我接受了這個判罰；後來得知自己可以上陣時，我也接受了這個決定。我沒有參與這個過程，這件事也不是我個人能左右的。」

憾負出局嘆「又要等四年」

今屆賽事已有3球進帳的巴洛根，今仗整體發揮受限，僅在第31分鐘搏得罰球，造就隊友馬歷堤曼（Malik Tillman）破網扳平。對於球隊最終慘敗，巴洛根難掩失望：「只能誠實地說，今天我們整體踢得不好。之前幾場比賽我們很有強度，能帶動觀眾氣氛，但今天我們沒有給球迷太多值得歡呼的時刻。我們又要再等四年，才能再次站上這樣的舞台，這讓人很難受。」

賽後主動祝賀 獲魯迪加西亞安慰

儘管賽前兩軍因「緩刑」事件充滿火藥味，但賽後卻出現了極具體育精神的一幕。巴洛根主動走到比利時主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）面前交流，兩人隨後相擁，這位法國籍教頭亦向他送上安慰。

巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社
巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社
巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社
巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社

魯迪加西亞其後解釋：「他主動來找我說話，這讓我很高興。這場外風波不是他的錯，他沒有責任，我也是這樣告訴他的。他能過來找我，我非常感激，我很欣賞這名球員。」巴洛根亦展現風度回應：「我想向比利時和魯迪加西亞表示祝賀，並祝他們在接下來的賽事好運。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
8小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
7小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
6小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
7小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-06 16:00 HKT