世界盃2026｜巴洛根首度回應「緩刑」爭議：非我能左右 賽後獲比利時主帥擁抱送暖

美國於世界盃16強以1:4不敵比利時慘遭淘汰，賽後焦點依然落在獲破天荒「緩刑」的美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）身上。這位風波主角賽後在混採區首度開腔回應停賽爭議，直言自己並無參與：「這件事不是我個人能左右的。」他強調自己只專注於球員本份，並對球隊連續四屆止步16強感到心碎。

「食紅牌與獲准上陣，我都接受」

巴洛根在上仗對波斯尼亞染紅，原定需自動停賽，但美國總統特朗普的介入，和國際足協（FIFA）暫緩執行禁賽令，令他得以在今仗正選披甲。談及這場軒然大波，巴洛根坦言：「通常情況下，如果你領紅牌，按慣例下一場是無法上陣的。所以當決定被推翻時，當然會引發爭議。但作為球員，我的職責就是上場，專注於自己的本份。」

他進一步解釋自己並未參與任何上訴流程：「當初食紅牌時，我接受了這個判罰；後來得知自己可以上陣時，我也接受了這個決定。我沒有參與這個過程，這件事也不是我個人能左右的。」

憾負出局嘆「又要等四年」

今屆賽事已有3球進帳的巴洛根，今仗整體發揮受限，僅在第31分鐘搏得罰球，造就隊友馬歷堤曼（Malik Tillman）破網扳平。對於球隊最終慘敗，巴洛根難掩失望：「只能誠實地說，今天我們整體踢得不好。之前幾場比賽我們很有強度，能帶動觀眾氣氛，但今天我們沒有給球迷太多值得歡呼的時刻。我們又要再等四年，才能再次站上這樣的舞台，這讓人很難受。」

賽後主動祝賀 獲魯迪加西亞安慰

儘管賽前兩軍因「緩刑」事件充滿火藥味，但賽後卻出現了極具體育精神的一幕。巴洛根主動走到比利時主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）面前交流，兩人隨後相擁，這位法國籍教頭亦向他送上安慰。

巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社

巴洛根（左）主動和比利時主帥魯迪加西亞（右）交流，兩人相擁。路透社

魯迪加西亞其後解釋：「他主動來找我說話，這讓我很高興。這場外風波不是他的錯，他沒有責任，我也是這樣告訴他的。他能過來找我，我非常感激，我很欣賞這名球員。」巴洛根亦展現風度回應：「我想向比利時和魯迪加西亞表示祝賀，並祝他們在接下來的賽事好運。」