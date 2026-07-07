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世界盃2026｜曼聯雙星般奴達洛治隨葡萄牙16強出局 紅魔鼓勵兩人：「我們知道你們會吸取教訓變得更強！」

足球世界
更新時間：13:34 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:34 2026-07-07 HKT

曼聯陣中兩名葡萄牙國腳般奴費南迪斯和達洛治，在16強大戰對西班牙表現平平，結果葡軍不敵狂牛軍團行人止步。曼聯在官方社交媒體更新動態，向這兩位曼聯球員送上鼓勵。曼聯官方X寫上：「般奴費南迪斯和達洛治的世界盃之旅結束了 ，我們知道你們會從這次經曆中吸取教訓，回歸時更加強大！」

般奴只有1次助攻

般奴費南迪斯今屆世盃分組賽連同淘汰賽5戰全部正選上陣，當中只有32強對克羅地亞於下半場中段被換出，其餘4仗均踢足全場90分鐘，惟他僅在對烏茲別克之戰交出一記助攻，表現比外界所預期差。根據統計，般奴於今屆世界盃共有9次射門其中3次中目標，場均預期入球值為1.04。

傳球方面，般奴成功製造6次射門機會，其中兩次是極佳入球機會，預期助攻值為1.27，他只交出1次助攻亦未達預期，表現確令人失望。

達洛治僅兩次後備上陣

至於達洛治於分組賽次輪葡萄牙對哥倫比亞下半場後備上陣踢足半場，連同今仗對西班牙末段上陣19分鐘，今屆世界盃僅兩次上陣合共踢了64分鐘，入球助攻欠奉，表現乏善足陳。
 

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