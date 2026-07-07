Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜盧卡古成後備奇兵 代表比利時131場攻93球 入球數宏觀歐洲僅次於C朗

足球世界
更新時間：13:31 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:31 2026-07-07 HKT

比利時周一在世界盃32強對東道主之一的美國，最終比利時以4:1大勝，其中陣中射手盧卡古今場再以後備上陣，並在補時階段再有入球，此子為國家隊上陣131場便打進93球，歐洲球員中僅次於C朗，另外亦成首位在4場不同世界盃賽事中均取得入球的球員。

盧卡古國家隊入球數歐洲球員僅次於C朗

比利時射手盧卡古今屆世界盃後備上陣為主，但仍展現射手本色，今戰對美國再以後備上陣，在補時階段把握唯一一次攻門機會再建一功，助比利時以4:1大勝東道主美國。而盧卡古今屆上陣5場其中4場以後備上陣，便貢獻了3入球1助攻，首戰對埃及亦逼使對手射入鳥龍波，32強對塞內加爾一戰中更攻入關鍵球，助球隊反勝，而目前比利時5戰全勝。

盧卡古仍持續書寫在比利時的射手記錄，總共上陣131場便攻入93球，在歐洲球員上僅有C朗為葡萄牙上陣233場，為球隊攻入233。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
6小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
6小時前
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫（右圖：唐綺晴攝）
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
16小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
4小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
4小時前
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史
影視圈
16小時前