世界盃2026｜盧卡古成後備奇兵 代表比利時131場攻93球 入球數宏觀歐洲僅次於C朗

比利時周一在世界盃32強對東道主之一的美國，最終比利時以4:1大勝，其中陣中射手盧卡古今場再以後備上陣，並在補時階段再有入球，此子為國家隊上陣131場便打進93球，歐洲球員中僅次於C朗，另外亦成首位在4場不同世界盃賽事中均取得入球的球員。

盧卡古國家隊入球數歐洲球員僅次於C朗

比利時射手盧卡古今屆世界盃後備上陣為主，但仍展現射手本色，今戰對美國再以後備上陣，在補時階段把握唯一一次攻門機會再建一功，助比利時以4:1大勝東道主美國。而盧卡古今屆上陣5場其中4場以後備上陣，便貢獻了3入球1助攻，首戰對埃及亦逼使對手射入鳥龍波，32強對塞內加爾一戰中更攻入關鍵球，助球隊反勝，而目前比利時5戰全勝。

盧卡古仍持續書寫在比利時的射手記錄，總共上陣131場便攻入93球，在歐洲球員上僅有C朗為葡萄牙上陣233場，為球隊攻入233。

