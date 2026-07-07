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世界盃2026·有片｜特朗普賽前狂言若美國輸波就是被操縱 比利時大勝全隊齊跳招牌舞「神級抽水」

足球世界
更新時間：13:24 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:24 2026-07-07 HKT

比利時強勢踢走東道主美國，這場16強大戰因美軍前鋒巴洛根紅牌獲「緩刑」而充滿火藥味，加上美國總統特朗普（Donald Trump）高調介入，令場外風波瞬間升級。賽前特朗普更狂言，若美國落敗就如同「2020年大選般被操縱」。面對美方的連番挑釁，比利時不僅以4:1強勢KO對手，一眾「歐洲紅魔」球員更在盧卡古（Romelu Lukaku）「埋齋」後，集體在場邊大跳特朗普的招牌舞姿瘋狂「抽水」。

特朗普白宮放話：若輸波就是被操縱

早前特朗普已親口承認，曾致電FIFA主席恩芬天奴要求重新調查對巴洛根的紅牌判罰。他在白宮記者會談及這場大戰時表示：「今晚的比賽將會留下濃墨重彩的一筆。無論輸贏，你都要讓最好的球員上陣，這場比賽將會非常精彩。」

隨後他話鋒一轉：「兩隊都是『夫添』（全陣容）出戰，如果比利時能擊敗我們，他們絕對可以感到驕傲。但換個說法，如果他們贏了，我會說這場比賽是被操縱的，就像2020年的大選結果一樣。」

盧卡古埋齋 全隊神還原「特朗普舞」

特朗普的強勢加入令戰局升溫，難怪比利時眾將在入球後會如此亢奮。當比賽進入下半場補時階段，比利時大局已定，盧卡古射入全隊第4球「埋齋」後，全隊隨即衝到場邊相聚。一眾球員齊齊雙手握拳擺動、扭動身軀，神還原特朗普標誌性的招牌舞姿來慶祝勝利。

 

 

 

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