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世界盃2026｜美連奴絕殺葡萄牙「絕非偶然」連續兩項大賽演神奇絕殺

足球世界
更新時間：12:50 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:50 2026-07-07 HKT

世界盃16強雙牙大戰，西班牙憑藉後備奇兵美連奴（Mikel Merino）補時絕殺，以 1:0 力克葡萄牙晉身 8 強 。這也是美連奴繼 2024 年歐國盃8強加時絕殺德國後，連續第二項國際大賽上演絕殺好戲！賽後，西班牙眾將紛紛向美連奴致敬，力撐這位「絕殺王」屢建奇功絕對非憑運氣。

大賽關鍵先生 古古列拿：把握力大幅提升

對於美連奴屢成救世主，隊友古古列拿（Marc Cucurella）強調這絕非僥倖：「這幾年他在門前把握機會的能力有了極大提升，這絕不是運氣的問題。希望他還能為我們貢獻更多進球。」狂牛中場大腦洛迪（Rodri）亦盛讚美連奴：「在比賽那個緊張關頭後備登場絕非易事，但他再次成為了決定比賽的關鍵先生。」

曾因傷憂緣盡世盃

從差點無緣世界盃到成為國家英雄，美連奴感觸良多：「當初醫生告訴我傷情時，我真的以為自己趕不上這屆世界盃了，但現在，我們站在了這裏。」談到致勝球，他歸功於主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的精密部署：「他指示我要大膽前插，出現在 10 號位的位置上。我清楚他的戰術要求，幸運的是，我超額完成了任務，貢獻了這個致勝球。」適逢西班牙傳統聖費明節到來，美連奴亦呼籲國民在注意安全的大前提下盡情慶祝，狂牛軍團晉級8強後會對比利時。

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