世界盃2026｜41歲C朗拿度未言休 暗示兩年後再戰歐國盃！

雖然葡萄牙在世界盃 16 強憾負西班牙出局， 41 歲的球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成世界盃最後一舞，但這並不代表他的傳奇生涯就此終結。在告別美加墨賽場後，這位五屆金球獎得主拋出了極具懸念的宣言：他雖然證實這是自己最後一屆世界盃，但堅決不排除繼續為葡萄牙國家隊效力的可能性！外界紛紛猜測，好勝的C朗是否正密謀兩年後出戰 2028 年歐國盃，屆時他將會以 43 歲高齡再度挑戰歐洲之巔！

C朗拿度下一個目標指向2028歐洲國家盃。法新社

不作衝動決定 C朗：需要時間冷靜思考



葡萄牙在 16 強補時階段被絕殺無緣 8 強，C朗在達拉斯體育場淚灑賽場。這項結果意味著他將在無緣世界盃冠軍的情況下結束其大賽篇章。然而，C朗依然未言休，被問及國家隊未來時，他表示：「很遺憾告別世界盃，但我已毫無保留，問心無愧。這是我最後一屆世界盃，但現在我需要時間冷靜思考，和家人聚在一起，而不是在頭腦發熱時做出衝動的決定，生活還是要繼續。」這番「不作衝動決定」的自白，顯然為他繼續留在葡萄牙國家隊留下了伏筆，而下一個目標亦指向2028歐洲國家盃。

C朗拿度暗示兩年後再戰歐國盃。法新社

C朗對歐國盃情有獨鍾



C朗曾於2016 年曾帶領葡萄牙歷史性奪得歐國盃冠軍，故對歐國盃情有獨鍾。他說：「在我之前，葡萄牙從未贏過任何大賽冠軍。對我而言，2016 年歐國盃的價值與世界盃一模一樣。」C朗目前與沙特球會艾納斯（Al-Nassr）的合約將執行至明年 6 月，屆時他將年滿 42 歲。而他距離 1,000 球神蹟僅差 24 球，只要身體狀況保持優異，兩年後（2028年）的歐國盃，極可能成為這位屆時 43 歲的不老傳奇的終極戰場。

C朗拿度下一個目標指向2028歐洲國家盃。法新社



