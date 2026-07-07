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世界盃2026｜紅牌風波無阻晉級！比利時踢走美國 寸爆反擊：這不叫soccer叫FOOTBALL

足球世界
更新時間：11:54 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:54 2026-07-07 HKT

世界盃16強賽事，比利時未受場外風波影響，以4:1大炒東道主美國強勢殺入8強。今仗賽前因美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲破天荒「緩刑」而充滿火藥味，比利時贏波後隨即在官方社交媒體「寸爆」還擊，發文直指：「這不叫soccer，這叫FOOTBALL！」

無懼場外風波 歐洲紅魔用實力說話

美國射手巴洛根上仗染紅，卻獲國際足協（FIFA）破天荒判罰「緩刑」，今仗獲准披甲。美國總統特朗普更親口承認曾致電FIFA主席恩芬天奴介入事件。儘管比利時足總賽前曾提出上訴但無功而還，令這場大戰未開波已硝煙四起。

基迪拿尼(白衫)頂入比利時第2球。路透社
基迪拿尼(白衫)頂入比利時第2球。路透社
國際足協上訴委員會駁回比利時足協的上訴，意味着巴洛根將肯定可以在16強賽事中披甲上陣。路透社
國際足協上訴委員會駁回比利時足協的上訴，意味着巴洛根將肯定可以在16強賽事中披甲上陣。路透社

不過，「歐洲紅魔」最終在綠茵場上以4:1血洗美國，用實力對這次爭議事件作出最強而有力的回擊。賽後，比利時國家隊官方X帳號隨即發文「抽水」，將代表美國叫法的「soccer」用橫線劃去，並以大寫英文字母寫上「FOOTBALL」，霸氣宣告：「這不叫soccer，這叫FOOTBALL！」

比利時足球官方社交媒體寸爆美國。X截圖
比利時足球官方社交媒體寸爆美國。X截圖

特朗普：我非常懂體育，非常懂

眾所周知，「Soccer」是美國人對足球的稱呼，而在歐洲及全球大部分地區，足球都被稱為「Football」；在美國，「Football」一詞普遍是指美式足球（欖球）。

有趣的是，特朗普今日在白宮記者會上，回應介入巴洛根染紅事件前，亦談及了美歐對足球稱呼的文化差異。他發言時繼續展現其標誌性的自信作風：「我們叫這項運動soccer，我想它應該是叫football吧，但我們確實不能叫它做football，因為這會引起一點混淆。我看了那個犯規動作。我是一個熱愛運動的人，以前也是個出色的運動員。我非常懂體育，非常懂。」

特朗普回應自己很懂體育。AP
特朗普回應自己很懂體育。AP

無論特朗普有多「懂體育」，比利時今次不但粉碎了東道主美國的晉級夢，更在賽後的社交媒體口水戰中贏得漂亮，總算為連日來的風波一吐烏氣。

 

 

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