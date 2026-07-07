世界盃2026｜C朗拿度霸氣宣告無憾 「2016歐國盃意義與世界盃一樣」

傳奇終有謝幕時！41 歲的葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成了他職業生涯在世界盃舞台上的「最後一舞」，完場後他在場上再次流下英雄淚，但他隨後在接受訪問時卻展現出不屈的王者風範，堅定地宣告自己已毫無遺憾：「在我之前葡萄牙未贏過大賽錦標，2016年贏得歐國盃，意義與份量與世界盃一樣！」

世界盃淘汰賽晉級圖

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C朗霸氣反擊：我為國家隊開創歷史！

當完場哨聲響起，C朗拿度眼眶通紅，在球場上灑下了痛楚與無奈的男兒淚。賽後，C朗在接受訪問時大方承認，自己的世界盃傳奇已經終結：「這已經是我最後一屆世界盃了。現在是時候讓我好好思考，回去陪伴我的家人，生活依然要繼續。」雖然在職業生涯中未能捧起大力神盃，成為他榮譽簿上的唯一遺憾，但C朗仍霸氣地重申自己已贏盡一切：「明天早上醒來，我依然會問心無愧，因為我已經在球場上傾盡了所有。我為葡萄牙贏得了三座大賽冠軍（包括 2016 年歐國盃、2019 年及 2025 年兩屆歐國聯）。在我之前，葡萄牙國家隊的歷史上從未贏過任何一座大賽獎盃！對我而言，2016 年捧起歐國盃的意義與份量，與贏得世界盃一模一樣！」

國家隊退役球會不停步 目標直指 1000 球神蹟

在世界盃開賽前，C朗一直對自己的未來守口如瓶，直到對陣西班牙前夕才親口證實這是他最後一次世界盃。雖然結束了國家隊的大賽生涯，但效力沙特勁旅艾納斯（Al-Nassr）的他，顯得無意在短時間內高掛球靴。目前，C朗正在全力衝擊職業生涯「1000 球」的終極神蹟！在上周 32 強對陣克羅地亞的賽事中建功後，他距離這項前無古人的里程碑僅僅差 24 個入球。