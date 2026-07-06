世界盃2026預告｜C朗或迎「最後一舞」 雙牙大戰撼狂牛 巴洛根破天荒獲緩刑 美國鬥比利時話題度飆升

世界盃16強戰火蔓延，今晚至明晨將上演兩場極具話題性的重頭戲！其中西班牙硬撼葡萄牙的「雙牙大戰」固然矚目，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）賽前親口證實今屆是其世盃「最後一舞」，意味著葡軍每場淘汰賽都隨時成為這位傳奇的絕唱。另一邊廂，東道主美國迎戰比利時同樣充滿「花生」，事關美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）上仗領紅後竟破天荒獲「緩刑」，這場充滿場外戲劇性風波的對決，令賽事關注度再度加碼。

葡萄牙 VS 西班牙（明晨03:00 NowTV 616、618、688台直播）

「雙牙大戰」歷來不乏恩怨情仇。葡萄牙上仗險勝克羅地亞涉險過關，今仗即迎來真正考驗。C朗在賽前記者會上坦言，今屆將是其個人最後一屆世盃，但他強調：「我不希望今晚就是最後一戰。」不過，他們面對的「狂牛兵團」絕不易惹，西班牙開賽至今4戰保持清白之身，防線滴水不漏；鋒線上更有天才橫溢的拉明耶馬（Lamine Yamal）領銜。這場「新人挑戰舊王」的世代之戰，且看歷史巨輪會將誰淘汰出局。

美國 VS 比利時（明早08:00 NowTV 616、618、688台直播）

東道主美國對比利時一戰，賽前焦點落在美國前鋒巴洛根身上。這位上仗染紅的射手破天荒獲FIFA判罰「緩刑」，今仗有望披甲。據外媒廣泛報道，美國總統特朗普（Donald Trump）曾親自致電FIFA主席恩芬天奴，要求對巴洛根的停賽進行審查。另有外媒提到，比利時足總對此強烈不滿並已提出上訴，最終裁決料於賽前出爐。

儘管場外風波不斷，但比利時門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）霸氣回應，直言無論巴洛根上陣與否，歐洲紅魔的目標唯有取勝。另一邊廂，積極介入賽事話題的特朗普，賽前更特意聯絡美國隊主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），向其送上「祝你好運」的打氣說話，亦令這場16強大戰的戲劇性與話題度直線飆升。