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世界盃2026｜墨西哥教練阿古爾指雖敗猶榮 「我們踢出了墨西哥靈魂！」

足球世界
更新時間：16:43 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:43 2026-07-06 HKT

東道主之一的墨西哥在世界盃16強對英格蘭，於主場 8 萬球迷助威下仍以 2:3 憾負英格蘭，67歲老帥阿古爾（Javier Aguirre）賽後正式卸任球隊教練。賽後，他直言球隊表現雖敗猶榮，球隊已踢出墨西哥靈魂，並大方祝福英格蘭。

阿古爾遺憾告別

墨西哥今仗面對英格蘭，雖然被對英軍場祖迪比寧咸上半場梅開二度，打破今屆世界盃清白之身，但墨西哥球員沒有放棄，半場已追至落後1:2，最終以2:3僅敗。阿古爾賽後神情落寞：「這對全墨西哥來說都是艱難的失眠夜。我原本希望能用勝利向國民告別，這很痛，但我不會找藉口，輸了就是輸了。他們 5 次射門就攻入 3 球，我們有 18 次射門卻無濟於事。祝願英格蘭接下來好運。」

墨西哥教練阿古爾指球隊已踢出墨西哥靈魂，並大方祝福英格蘭。新華社
墨西哥教練阿古爾指球隊已踢出墨西哥靈魂，並大方祝福英格蘭。新華社

阿古爾功成身退 傳奇名宿馬基斯接掌

隨著世界盃旅程結束，阿古爾正式卸任，由助教、墨西哥傳奇中堅馬基斯（Rafa Marquez）正式接任主帥之職，完成賽前既定的交接。阿古爾對馬基斯及一眾子弟兵送上祝福：「我們克服了艱難局勢，建立起這支年輕且極具潛力的團隊。我對馬基斯以及球員的成長感到無比高興，他們今天踢出了屬於墨西哥的靈魂！」墨西哥雖止步 16 強，但全場展現的血性已贏盡國民掌聲。

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