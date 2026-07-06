世界盃2026｜昆沙VAR食紅牌 杜曹質疑FIFA執法標準：或者要叫卡尼去問特朗普

英格蘭在世界盃16強以3:2擊敗墨西哥晉級，但右閘昆沙（Jarell Quansah）在下半場因VAR介入被罰紅牌離場。英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後對判罰標準表示疑惑，並提及早前美國球員巴洛根（Folarin Balogun）停賽獲緩刑一事，直言不理解國際足協（FIFA）的準則，更表示「或者要叫哈利卡尼去問問特朗普」。

昆沙因VAR定格畫面染紅 杜曹坦言失望

比賽戰至53分鐘，昆沙亮出鞋釘飛鏟對手。主球證原本未有吹罰，讓比賽繼續，但VAR隨後介入。球證翻看場邊屏幕後出示紅牌，預計昆沙將無緣8強對陣挪威的賽事。

杜曹在賽後記者會上平靜地表達了對VAR運作的看法：「球證當時並未鳴笛吹罰，但VAR隨後介入。一如既往，我們在屏幕上只看到定格畫面。眾所周知，在足球賽事中，單憑定格畫面來作判決是絕不可能，亦不合理的。這次判罰對球隊而言是個沉重打擊，我認為推翻原判的理據並不充分。不過事已至此，我們只能接受。」

質疑判罰欠缺一致性 杜曹：標準在哪裡？

隨後，話題轉向了執法尺度。事緣美國球員巴洛根在32強同樣染紅，但FIFA隨後宣佈其1場停賽「緩刑一年」執行。杜曹對此表達了不解：「首先必須釐清，巴洛根那次犯規本不該領紅，但VAR介入後，負責的團隊卻一致認定是紅牌。那麼問題便隨之而來：究竟是誰推翻了停賽決定？在甚麼時候推翻？又是基於甚麼理據？這實在令人費解。我們所渴求的，僅僅是判罰尺度上的一致性。」

杜曹進一步提出疑問：「執法標準究竟何在？這種情況何時才會終止？如果判罰可以被推翻，我們是否也該提出上訴？到底由誰來定奪？就如迪格蘭賴斯開賽首分鐘領到的那張黃牌，我們能夠要求撤銷嗎？對於現時的判罰準則，我實在毫無頭緒。或許要讓卡尼（Harry Kane）去請教一下特朗普——那可能是一個尋找答案的好開始。」

特朗普真發文讚卡尼 曾致電FIFA介入停賽令

杜曹這番話並非無的放矢。就在賽後不久，美國總統特朗普（Donald Trump）真的在自家社交平台「Truth Social」上發文，大讚今場射入一球12碼的英軍隊長：「英格蘭的哈利卡尼是一位偉大的球員！！！」

事實上，特朗普近期確實介入了世界盃的判罰爭議。據外媒證實，特朗普近日曾親自致電FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求對巴洛根的停賽進行審查。在FIFA宣佈緩刑決定後，特朗普亦在社交媒體上發帖稱：「感謝國際足協做了正確的事，糾正了一個巨大的不公義現象！」這也解釋了為何杜曹會在記者會上，將FIFA的標準與特朗普聯繫在一起。