世界盃2026│杜曹帶領英格蘭正式比賽12勝1和不敗 有力將足球帶回家？ 稱球隊可踢得更好

周日(5日)美加墨世界盃16強，英格蘭以3:2挫東道主之一墨西哥再過一關，主教練杜曹(Thomas Tuchel)將上任後正式比賽不敗走勢增至13場，期間取得12勝1和的絕對佳績。三獅在今屆世盃本身並非熱門，但如今又過一關躋身8強，外界憧憬今次足球可以「回家」，杜曹未有談及奪冠機會，僅指球隊可踢得更好，似乎意猶未盡。

英格蘭主教練杜曹上任期間取得12勝1和的絕對佳績。新華社

杜曹領英軍正式比賽12勝1和

杜曹於2025年1月接手英格蘭代表隊，至今率隊出戰19場，收錄15勝2和2負的佳績，勝率高達78.9%。兩場敗仗都在友賽錄得，分別1:3負塞內加爾和0:1不敵日本，撇除友誼賽只計有競爭性的正式賽事，就收錄12勝1和，包括於世盃外圍賽8場全勝，成績相當亮麗。

英格蘭主教練杜曹上任期間取得12勝1和的絕對佳績。路透社

指出控球和尋找空間仍需改善

如今三獅淘汰東道主之一墨西哥躋身8強，將會與挪威爭奪準決賽席位，由於他們歷來對挪威取得7勝3和2負的佳績，英國媒體和網民開始憧憬球隊可以將足球帶「回家」。杜曹沒有談論球隊的奪冠機會，指球隊可以踢得更好：「我們還有很多地方可以改進。場上的實際表現，包括控球和尋找空間，這兩些方面仍然存在差距，我們要付出所有努力來克服一切的困難，要做到沒有任何差距。」

英軍對挪威的8強對碰，將會於香港時間周日凌晨5時上演，Viu99台將會免費直播。