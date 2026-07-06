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世界盃2026│丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻 全隊英格蘭最高 網民：唔怪得唔選馬古尼﹗

足球世界
更新時間：15:02 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:02 2026-07-06 HKT

英格蘭對墨西哥由54分鐘開始踢少一人，在球員們眾志城城拚命防守下，最終守住勝果晉級。當中後備上陣15分鐘的長人中堅丹般恩(Dan Burn)最賣力，短短的出場時間內共有8次防守貢獻，包括在禁區頂飛身攔截，網民矢言睇完其表現後，才明白為何杜曹沒有選曼聯中堅哈利馬古尼入隊。

丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社
丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社
丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社
丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社

15分鐘共有8次防守貢獻

今場擔任正選右閘的昆沙，於54分鐘粗野攔截而領紅牌，英格蘭在下半場大部份時間踢少一人。墨西哥隨即圍攻三獅希望收復失地，令英軍門前風聲鶴唳，主教練杜曹逐於75分鐘變陣踢5後衛，長人中堅丹般恩出場。這名34歲老將出場後拚命防守，共有6次解圍和2次封阻射門，合共8次防守貢獻是英格蘭隊中最高。

丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社
丹般恩後備上陣15分鐘有8次防守貢獻。路透社

飛撲出禁區封阻射門獲讚賞

當中他在補時階段兩次殺出禁區飛身阻擋墨西哥球員的射門，與其2米01身高的靈活性和協調性成反比，網民都大讚他。不少球迷指終於明白杜曹為何沒有徵召哈利馬古尼：「這球換成馬古尼，一定不會撲出去封阻」、「馬古尼剛季不錯，但丹般尼球季表現亦很好，他在技術上可以完全替化馬古尼，而且還有速度可以踢左閘。」

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