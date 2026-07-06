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世界盃2026｜比寧咸狂喜：國家隊生涯最美妙一夜「叫老細唔使返工」

足球世界
更新時間：14:51 2026-07-06 HKT
發佈時間：14:51 2026-07-06 HKT

英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）今仗梅開二度，成為三獅軍淘汰墨西哥晉級8強的主要功臣，賽後他表現得極度亢奮，並揚言是他英格蘭生涯至今最美妙的一夜，更向全英國球迷幽默高呼：「發短訊給你們的老闆和老師，告訴他們今天不用上班上學，盡情慶祝吧！」

比寧咸：生涯最自豪時刻


今場生死戰，英軍面臨高海拔與敵對氣氛。比寧咸在關鍵時刻挺身而出個人連入兩球。巧合的是，40 年前馬勒當拿（Diego Maradona）以「上帝之手」擊敗英格蘭，而比寧咸今仗兩個入球，正好在同一個球門射入，為英格蘭報回當年之仇。


比寧咸賽後激動表示：「我從未對這班隊友、國家感到如此自豪！這絕對是我英格蘭生涯至今最美妙的一夜。發短訊給你們的老闆，告訴他們你不回去了，就是這麼簡單！小孩子不用上學，家長不用上班，去酒吧狂歡吧，因為這樣的夜晚並非每天都有！」


盼勝仗為全隊注入自信


英格蘭今屆表現備受質疑，直至這場大賽才踢出代表作。背負極大期望的比寧咸深信，這場硬仗能為全隊注入無可比擬的自信：「我們不應該恐懼任何人，不需要等待 40、50 分鐘才意識到自己是一支多麼優秀的球隊。我希望這場勝仗能將這種信念灌輸給整支球隊，因為他們配得上這份驕傲！」英格蘭將於八強硬撼有曼城「神鋒」艾寧夏蘭特助陣的挪威。

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