世界盃2026｜英格蘭兩度遭VAR針對！杜曹賽後狂轟球證「未夠班」
更新時間：13:38 2026-07-06 HKT
發佈時間：13:38 2026-07-06 HKT
發佈時間：13:38 2026-07-06 HKT
英格蘭在世界盃 16 強生死戰頂住巨大壓力，以3:2力克東道主墨西哥殺入 8 強。賽後三獅軍團主帥杜曹（Thomas Tuchel）怒火中燒，對主球證法哈尼及 VAR球證 展開猛烈炮轟，直斥球證組完全「未夠班」，令英格蘭在場上要與一切不公對抗！
昆沙染紅、墨軍獲12碼 杜曹怒轟：簡直可笑！
今場生死戰中，英軍後衛昆沙（Jarell Quansah）因一次攔截，在 VAR 介入後被當值伊朗籍主球證法哈尼直接出示紅牌驅逐，令英格蘭在最後階段被逼十人苦撐。隨後，法哈尼在尾段再次經 VAR 提示判定英軍隊長哈利卡尼禁區內犯規，判給墨西哥一個 12 碼，令英軍被追近至2:3。
賽後，杜曹毫不留情地向球證團隊開火：「簡直是未夠班！主球證未夠班，第四球證也未夠班！這種級別的比賽，VAR 房裡竟然坐著三個來自南美的裁判？這太荒謬了。VAR 竟然介入並推翻了一個根本不屬於『清晰及明顯錯誤』的 12 碼？至於紅牌，球證起初甚至連犯規都沒吹，隨後卻直接給了紅牌，這簡直是可笑！」
超長補時惹火 杜曹：我們絕不屈服
除兩次致命的 VAR 判決外，法哈尼下半場給予長達 11 分鐘的超長補時，亦成為杜曹發難的導火線。杜曹指出，在英軍苦苦死守的最後關頭，球證竟然在補時已過的情況下，繼續判給墨西哥兩個角球，讓比賽強行拖延至 12 分鐘。
杜曹憤怒表示：「我們在如此瘋狂、所有人都與我們作對的敵對氣氛下，贏得了一場瘋狂的比賽！最後階段，他給了 11 分鐘補時，然後又給了兩個角球硬生生拖到 12 分鐘。今天場上的一切都在跟我們作對，但我們絕對沒有屈服！」
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