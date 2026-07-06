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世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同入7球金靴爭崩頭 數目相同點樣分高下？

足球世界
更新時間：13:29 2026-07-06 HKT
發佈時間：13:29 2026-07-06 HKT

挪威神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)於8強梅開二度，領軍2:1擊敗巴西之餘，個人在今屆世盃累積入7球，與法國皇牌基利安麥巴比和阿根廷球王美斯看齊，英格蘭隊長哈利卡尼就以6球緊隨其後。由於4人所屬的球隊仍未出局，世盃金靴獎爭持激烈，有機會以相同數目完成。根據賽制，如果入球數字相同，就會計算相關球員的助攻數目，再不分高下就計出場時間，以上陣時間較少者取得殊榮，目前就以2次助攻的麥巴比領放。

排名 球員(位置/球隊 入球 助攻 上陣時間
1 基利安麥巴比(前鋒/法國) 7球 2次 482分鐘
2 美斯(前鋒/阿根廷) 7球 0次     361分鐘
3 艾寧夏蘭特(前鋒/挪威) 7球 0次     416分鐘
4 哈利卡尼(前鋒/英格蘭) 6球 1次     488分鐘

3人同樣累積7球 卡尼6球緊貼

夏蘭特今場獨取2球後，今屆世盃總入球累積至7球，首次追平美斯和麥巴比的總入球數。而哈利卡尼對墨西哥時亦射入12碼，入球數增至6球，僅次於3大神鋒，今屆世盃金靴獎之爭鬥得非常激烈。由於挪威、法國和英格蘭已躋身8強，美斯的阿根廷就在今晚出戰16強鬥埃及，各人的入球數目仍機會增加，意味有一定機率數字相同。

麥巴比有2助攻 暫時在射手榜領先

如果入球數相同，金靴之爭根據賽制就會計算各人的助攻數目。若仍然未能分勝負，就會再計出場時間，分鐘最少就會勝出。目前3位累積7球的射手中，麥巴比有2次助攻，暫時於金靴榜領放；美斯和夏蘭特就沒有助攻，兩人中前者的出場時間為361分鐘，後者就416分鐘，美斯就在金靴榜排第2位，夏蘭特就排第3位，哈利卡尼就排第4名位。

 

 

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