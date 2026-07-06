世界盃2026｜哈利卡尼成世盃史上「12碼王」12碼射7中6

英格蘭隊長哈利卡尼(Harry Kane)在16強對墨西哥射入領先3:1的12碼，成為球隊贏波的關鍵。而卡尼於世界盃決賽周累積7次主射12碼射入6球，無論入球和射球次數都於世盃史上排第一，成為不折不扣的世界盃「12碼王」。

12碼射7入6

哈利卡尼於今場16強大戰表現出色，他先於38分鐘助攻予隊友祖迪比寧咸(Jude Bellingham)射入個人今仗第二球，為英格蘭將紀錄拉開至2:0。到下半場52分鐘，英格蘭右閘昆沙(Jarell Quansah)被逐離場，球隊被逼少打一人下陷於苦戰。此時，卡尼又挺身而出，於60分鐘主射12碼中鵠，助三獅軍於劣勢下將比數拉開至3:1，為球隊奠定贏波的基礎。結果，英軍最終亦憑這一球險勝3:2晉級8強。

哈利卡尼射入領先3:1的12碼，成為球隊贏波的關鍵。路透社

入12碼兼失12碼創歷史

今仗的12碼已經是哈利卡尼於世界盃決賽周第7次操刀12碼，其中有6次射入1次射失，令到他成為世界盃史上射12碼次數最多和射入12碼最多的球員。阿根廷的美斯(Lionel Messi)亦曾7次主射12碼，但只射入4球，與尤西比奧(Eusebio da Silva Ferreira )、列辛比克(Rob Rensenbrink)、巴迪斯圖達(Gabriel Batistuta)、C朗拿度(Cristiano Ronaldo)並列世盃入12碼第2多。

哈利卡尼賽後表示：「這是一場瘋狂的比賽。我們必須戰鬥，必須找到辦法。我剛才一直在唱歌，真的說不出話來。這個場合、這支球隊，所有不利因素都擺在我們面前，但我們找到了取勝之道。」卡尼又解釋被罰的12碼：「我以為我先踢到皮球，但這就是那種日子。裁判很多判罰都對我不利，但最終結果(贏波)，所以都無所謂了，我真的很高興。」



此外，哈利卡尼在69分鐘在禁區內跌中墨西哥的白賴仁古迪利斯(Brian Gutierrez)被罰12碼，令到卡尼成為世盃史上首位同場射入12碼兼被罰12碼的球員。