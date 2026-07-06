世界盃2026｜無懼16強出局巴西足總力保安帥 安察洛堤留任至2030年著眼未來重建球隊

奪標大熱巴西在美加墨世界盃16強慘遭滑鐵盧！面對北歐勁旅挪威，「森巴兵團」防線被對方神鋒夏蘭特（Erling Haaland）兩度撕破，最終以1:2爆冷出局。賽後雖然有不少球迷對主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）的領軍表現感到不滿，但巴西足總火速護航，確認這位名帥將不受今屆出局影響，繼續執掌帥印至2030年世界盃，著眼未來的長遠重建。

安察洛堤錄得最差成績 足總無懼外界聲音力保

作為足球史上榮譽最豐富的頂級名帥之一，安察洛堤的執教履歷極度輝煌，不僅手握5座歐聯冠軍及無數國內盃賽錦標，更是橫掃歐洲5個不同國家聯賽冠軍的傳奇教頭。正因這份顯赫的戰績，他賽前一直被寄予厚望，被外界視為能帶領巴西打破24年世界盃冠軍荒的「真命天子」。然而，這位名帥卻迎來了執教生涯盃賽淘汰賽的最差成績。

面對這場痛心的敗仗，外界及部分球迷難免群情洶湧，甚至有聲音呼籲由目前待業的哥迪奧拿（Pep Guardiola）接手。然而，巴西足總選擇力挺到底，迅速平息換帥傳聞。根據巴西媒體報導，巴西足總高層，執行總監卡爾坦奴（Rodrigo Caetano）表示，球隊的長期計畫不會因今次挫折而改變：「大家都非常沮喪，但我們不能否定這段時間的努力。球隊在整個賽事中一直在成長，踢出了精彩的足球。我們需要多一點耐心，繼續與安察洛堤合作直到2030年世界盃。」

安帥嘆反擊定勝負 或大換血迎重建

獲得足總投下信任一票的安察洛堤，在賽後記者會上坦言全隊上下都深陷悲傷，但拒絕認輸：「我們前70分鐘都掌控著比賽局勢，創造了不少機會，只是最後被夏蘭特的反擊決定了勝負。我認為球隊今場本配得上勝利，這不是一屆糟糕的世界盃。」

對於未來的重建之路，安察洛堤重申不會退縮，並將目光放在下一個四年。他強調未來的核心任務是為「森巴兵團」大換血，將會徵召大量年輕潛力小將入選國家隊：「這場淘汰不是結束，而是新循環的開端。巴西足壇擁有大量極具潛質的年輕球員，明天我們就會開始規劃國家隊的未來路線。接下來的陣容除了保留部分成熟老將，我們將會提拔大量新生代球員融入大國腳。我們會帶著全新動力重新出發，為2030年做好準備。」