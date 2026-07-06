世界盃2026│夏蘭特又贏加比爾 近6次交手入6球 兩曼聯名宿斥出現致命防守錯誤

挪威擊敗巴西晉級8強，艾寧夏蘭特(Erling Haaland)亦再次擊敗對位的加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)，成為最後贏家。夏蘭特今屆各賽事4次與馬加希斯交手錄得3勝1和之餘，合共攻入4球，過去6次埋身肉搏有5次取得入球，完全剋制後者。前曼聯守將加利尼維利和堅尼指馬加希斯在今仗首個失球中，犯了致命的防守錯誤。

首個失球加比爾出現致命錯誤

效力阿仙奴的加比爾馬加希斯，在英超賽場與曼城的艾寧夏蘭特對慣對熟，今仗亦是他貼身看管後者。首個入球加比爾馬加希斯被衝前的夏蘭特「攝」位而入頭槌破網，加利尼維利直斥前者防守差：「最讓我惱火的是加比爾，沒有人比他更了解夏蘭特。他居然選擇與他保持5碼的距離去爭搶一個直線頭槌。我真是不敢相信，他應該去卡住夏蘭特的跑動線路，緊緊貼住他，因為夏蘭特最擅長這種方式，一但讓他跳起來，你就沒有機會了。」

夏蘭特近6次對加比爾入6球

另一紅魔名將堅尼附和道：「那是非常糟糕的防守，他甚至沒有回頭看一眼。夏蘭特已經起速前插，球被傳到一個絕佳的區域，這個情況只有一個贏家，就是夏蘭特。」夏蘭特與馬加希斯今季4次交手，頭3次於球會賽，前者取得2勝1和，其中2場各入一球，連同今仗合共攻入4球。而兩人近8次對碰，夏蘭特效力一方收錄3勝2和1負，共取得6個入球，其中5場有士哥，已完全剋制馬加希斯。