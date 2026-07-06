世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇

英格蘭於1986世界盃8強，輸給阿根廷球王馬勒當拿的「上帝之手」，正是在阿茲特克球場上演，今天三獅軍重臨這個傷心地在美加墨世界盃16強以3:2淘汰東道主之一的墨西哥，成功躋身8強，完美演繹「邊到跌底，邊到爬起身！」

世界盃淘汰賽晉級圖

主隊墨西哥甫開賽即向英格蘭後防施壓，15分鐘右翼羅拔圖艾華拉度於右路底線傳中，隊友魯爾占美尼斯前柱接應頭槌頂出一記彈地球，皮球貼柱被英格蘭門將比克福特撲出。三獅軍於26分鐘取得首次埋門，翼鋒安東尼哥頓於左路近底線推入禁區，窄位起腳皮球被墨西哥門將魯爾蘭祖沒收。

比寧咸兩分鐘內梅開二度

處於被動的英格蘭在36 分鐘一次反擊，由翼鋒布卡約沙卡右路底線傳中，中場祖迪比寧咸後上接應於門前頂入，為三獅軍先開紀錄。兩分鐘後，英軍於中場成功搶截後交給禁區右邊的哈利卡尼，卡尼不貪功再傳中給門前的比寧咸撞入，個人梅開二度為英軍領先至2:0。

英軍半場領先2:1

落後兩球的墨西哥全軍壓上，在42分鐘藉一次左路罰球傳中，英軍中堅安斯干沙解圍不遠，被墨西哥翼鋒祖利安基洛尼斯門前抽入，為主隊追近至1:2。補時階段墨西哥差點扳平，魯爾占美尼斯接應右路傳中，禁區左邊接應頭槌一頂皮球直飛龍門左上角，可惜被比克福特飛盡將球托出底線，為英格蘭保住2:1領先優勢返回更衣室。

英格蘭後衛昆沙被逐離場。美聯社

英格蘭後衛昆沙被逐離場。路透社

英格蘭後衛昆沙被逐離場。美聯社

英格蘭隊長哈利卡尼射入12碼。路透社

昆沙被逐英軍10人應戰

換邊後，英格蘭於49分鐘差點再增添紀錄，左閘尼高奧萊利於禁區頂施放冷箭，皮球直飛龍門右下角門將卻救無從，可惜皮球中柱彈出。英軍未能擴大比數，更於3分鐘後有右閘昆沙因惡意犯規，球證翻看VAR判罰紅牌將其逐離場。賽事形勢峰迴路轉，英軍少打一人下，卻於57分鐘有安東尼哥頓單刀被對手門將魯爾蘭祖撲跌獲得12碼；隊長哈利卡尼操刀極刑中鵠，個人今屆累積射入6球，三獅軍將比數拉開至3:1。

VAR判卡尼犯規輸12碼

戰至67分鐘形勢又有改變，球證翻看VAR判英軍隊長哈利卡尼禁區內踢到墨西哥的白賴仁古迪利斯被罰12碼；魯爾占美尼斯射入12碼為墨西哥追近至落後2:3。墨西哥藉多打一人之後圍攻對手，但仍未法再破門。最終，十人應戰的英格蘭守住3:2勝局，淘汰東道主墨西哥躋身8強。

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