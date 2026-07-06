世界盃2026│雲尼斯奧斯解釋點解唔射12碼 澄清非逃避：教練組已揀般奴古馬雷斯射﹗

巴西於16強不敵挪威出局，但他們原來有機會將命運扭轉，事關球隊於上半場僵持之際獲得12碼，可是中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)操刀宴客。有趣的是，在皇家馬德里射開極刑的雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，一直手執皮球再交予古馬雷斯，外界批評他臨陣退縮示敢主射12碼，他賽後澄清自己沒有逃避，而是教練組一早已決定古馬雷斯是劊子手。

外界質疑雲尼斯奧斯逃避主罰12碼

開賽14分鐘巴西獲得12碼，雲尼斯奧斯一直手持皮球，直到主射前交予古馬雷斯，後者助跑窒步射出一記質量平平的極刑，挪威門將尼蘭特救出，巴西未能先開紀錄埋下輸波伏線。由於古馬雷斯向來並非12碼劊子手，上季為紐卡素主射2次雖全部命中，但主射次數少；反觀雲尼斯奧斯算常規點球手，上季替皇馬主射了7次，5次命中2次射手，加上23年亦試過為巴西主罰射入，外界認為他交予古馬雷斯主射是逃避責任。

雲尼斯奧斯澄清：一早決定古馬雷斯射﹗

然而此子賽後澄清：「我從不逃避責任。這是教練事先選好的主罰次序，他選擇了古馬雷斯。我從來不是一個愛出風頭的人，也不追求賽事神射手，所以古馬雷斯來射是合理的。他的主罰能力比我強，因此教練選了他。不幸的是，他失手了，足球就是這樣，我們必須昂首各前。」

安察洛堤解釋根據全年數據排序

巴西教練安察洛堤亦解釋，12碼主罰次序是基於球員們今年主罰成功率的數據統計而定，排名靠前的球員當時不在陣上，輪到古馬雷斯成為執行者。他說，「最佳是尼馬，之後是伊戈泰亞高，再次後是古雷尼斯，緊接就是加比爾馬天尼利。我們選了古馬雷斯，因為他是當時場上的最好選擇。」